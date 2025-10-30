RECIBÍ EL NEWSLETTER

Poder Ejecutivo envió al Parlamento venia para designar representantes de usuarios y trabajadores en ASSE

Actualmente, el Directorio está integrado por el presidente del organismo, Álvaro Danza, el vicepresidente Daniel Olesker y la vocal Marcela Cuadrado.

Foto: FocoUy.

Poder Ejecutivo envió la venia para designar a los miembros del Directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) que representen a usuarios y trabajadores.

La venia fue recibida este martes por el Parlamento. En la misma se da cuenta que por los trabajadores se designará a Gustavo Gianre y por los usuarios a Jorge Bentancur.

Gianre integra la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) desde 1986 y desde 2016 es el secretario general del gremio. Se desempeña hasta la fecha en servicios asistenciales de CTI del Hospital Maciel.

Por su parte, el representante de los usuarios, Bentancur, es activista de la salud y ha participado de varias organizaciones asociadas a este tema, como el Movimiento Usuarios de la Salud, Organización de Usuarios de Salud del Oeste, la Red de Primera Infancia de Municipio A, entre otras.

Actualmente, el Directorio está integrado por el presidente del organismo, Álvaro Danza, el vicepresidente Daniel Olesker y la vocal Marcela Cuadrado, a quienes se sumarán los representantes sociales, una vez la venia sea aprobada por el Parlamento.

