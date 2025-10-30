Negro afirmó que "hay que ajustar" seguridad de fiscales y que mantiene reuniones "para mejorar el servicio"

El ministro del Interior, Carlos Negro, se refirió este jueves a la seguridad de los fiscales, luego de que la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, alertara sobre su situación y la de sus colegas en el Parlamento.

"Existe una unidad que depende del Ministerio del Interior, que está dispuesta para ese tipo de actividades. Yo vengo siguiendo esa problemática desde hace muchos años ya, por mi pasado como fiscal y por haber sido custodiado también como fiscal en su momento, lo cual hemos tenido reuniones con la doctora Ferrero para abordar esta temática, para hacer que esa custodia sea en la forma de vida y eficaz", indicó Negro.

"Hay que ajustar y ya hemos tenido reuniones con el director nacional de la Policía y con la doctora Ferrero para mejorar el servicio", agregó.

El ministro también se refirió a la línea de trabajo de la cartera y aseguró que las cifras indican que deben seguir y profundizar "para en el futuro tener también firme nuestro norte, nuestro plan estratégico".