Interior reforzó seguridad en la frontera por riesgo de que narcos brasileños ingresen al país tras lo ocurrido en Río

El ministro del Interior , Carlos Negro , concurrió este jueves al Parlamento , donde fue recibido por la Comisión de Presupuesto del Senado. Allí informó que se reforzó la seguridad en la frontera, como prevención ante lo que está ocurriendo en Brasil con el grupo criminal Comando Vermelho.

"Ya se tomaron medidas. Hay órdenes expresas de la custodia y reforzamiento de la vigilancia de la frontera y la Policía está tomando cartas en el asunto", indicó el ministro.

En 15 días, Negro viaja a Brasil y allí se reunirá con ministros del Interior de la región y este será uno de los temas a tratar.

“La problemática de Río de Janeiro por supuesto que nos preocupa. Aparte nos lleva a pensar en lo que no puede pasar y lo que no debemos hacer en nuestro país. La violencia indiscriminada que pudimos ver, las imágenes dramáticas, de una violencia que se ejerció sin objetivos claros y que seguramente está determinando el fallecimiento de personas inocentes (...) nos lleva a la reflexión de qué políticas de seguridad queremos implementar en nuestro país y qué política de seguridad no debemos implementar. También nos tiene que llevar a la reflexión de los mensajes que se dan, porque exaltar este tipo de acciones es profundamente irresponsable y tenemos que tratar de mantener la cordura, la calma, para ver las acciones que eviten que nuestra sociedad tenga que padecer es estos niveles de violencia”, sostuvo Negro.

Más temprano, el senador blanco Javier García había llamado a que se despliegue el Ejército en la frontera. "La situación en Brasil de enfrentamiento con bandas narcos hace que se deba impedir con todos los medios el ingreso a UY de bandas armadas desde allí", sostuvo el nacionalista.