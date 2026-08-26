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"EL SENTÍA QUE TE HACÍA BIEN"

Orsi recordó a Rada: "Yo agradezco a la vida que me haya dado la oportunidad de conocerlo de cerca"

"Él sentía que te hacía bien", que disfrutaba de la charla, los cuentos y las anécdotas de su vida desde niño con sus sacrificios. Era "un tipo agradecido de la vida", agregó.

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El presidente Yamandú Orsi reflexionó este miércoles sobre el fallecimiento del músico uruguayo Ruben Rada a los 83 años. El mandatario lo recordó como "un tipo muy cercano" que "daban ganas de que no terminara nunca una charla con él", porque era "una máquina de anécdotas" con "una memoria increíble".

"Él sentía que te hacía bien", que disfrutaba de la charla, los cuentos y las anécdotas de su vida desde niño con sus sacrificios. Era "un tipo agradecido de la vida", agregó.

"Yo agradezco a la vida que me haya dado la oportunidad de conocerlo de cerca", expresó y mencionó el vínculo con el expresidente José Mujica. "Me permitió estar en cosas muy íntimas entre ellos que decís: 'que no se termine más esto, que no paren de hablar estos dos'", recordó.

Orsi en sala de prensa de Torre Ejecutiva. Foto: FocoUy
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El mandatario definió como "un regalo" haber compartido las charlas con Rada, que ponía sobre la mesa sus experiencias de vida, con una memoria increíble y un buen humor.

Orsi recordó el reconocimiento a Rada que le realizó el gobierno uruguayo en oportunidad de los 200 de la Declaratoria de la Independencia con un recital que se reprodujo en todas las representaciones diplomáticas de Uruguay en el exterior. "Creo que fue tremenda decisión la que se tomó", destacó.

El Poder Ejecutivo decretó duelo oficial este jueves por la muerte de Rada. "Es una señal que solo se dan en los casos de esta gente extraordinaria que el Uruguay ha dado", justificó el presidente.

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