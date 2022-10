Pobreza infantil "preocupa" y "no es un fenómeno nuevo en Uruguay", dijo Pablo Abdala

Abdala dijo que es un problema estructural del país y que la inversión del gobierno, de 50 millones de dólares destinadas a la primera infancia, evitaron que la situación fuera peor. "Este no es un fenómeno nuevo en el Uruguay y tenemos que asumir todos en la sociedad que, con relación a eso, tenemos una característica que nos debe preocupar mucho, que tenemos que prestarle mucha atención y también, por supuesto, ponerle la dosis de preocupación que corresponde", señaló.

Según el titular del INAU, el gobierno está haciendo un gran esfuerzo. "Si una lectura hay que hacer, no es que no se ha invertido lo suficiente y por eso aumentó la pobreza, en todo caso se está haciendo un esfuerzo que hay que sostenerlo e incrementarlo y que eso ha prevenido que, en tal caso, los índices de pobreza no fueran todavía mayores".