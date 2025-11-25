RECIBÍ EL NEWSLETTER
Plenario del Senado vota este martes en general el proyecto de ley de presupuesto con reasignación de recursos

El Senado votar este martes el presupuesto en general, con 320 millones de pesos de reasignación respecto a lo que aprobó la Cámara de Diputados.

Senado. Foto: archivo FocoUy

El plenario del Senado comenzó a debatir este martes el proyecto de ley de presupuesto para votarlo en general en las próximas horas. Luego vendrá la votación de los más de 600 artículos en particular.

El Frente Amplio tiene mayoría propia en el Senado para aprobar el presupuesto, pero tras varias semanas de negociación con la oposición se espera que la votación en general cuente con votos de todos los partidos, esto es oficialismo, Partido Nacional y Partido Colorado.

El proyecto en el Senado tendrá una reasignación de recursos de 320 millones de pesos respecto a lo que se votó en la Cámara de Diputados.

Por esta razón el proyecto volverá a esa cámara para su aprobación definitiva. Los diputados solo podrán aceptar o rechazar el proyecto que llegue del Senado. No se pueden hacer nuevas modificaciones.

La reasignación de recursos en el Senado busca reforzar el presupuesto en educación: 125 millones de pesos en la Anep para aumentar los centros de estudio de tiempo extendido con alimentación, becas en la UTU, partidas para extender la Universidad Tecnológica (Utec) y 50 millones de pesos más para la Universidad de la República.

También se agregan recursos en la Fiscalía General de la Nación, en la Unidad de Víctimas, y se refuerza el presupuesto para la contratación de más operadores penitenciarios (cárceles).

Siga aquí el debate en vivo de los senadores:

