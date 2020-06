Plenario del Senado trata la ley de urgencia: FA votará algunos artículos

La iniciativa del gobierno fue aprobada el viernes por la comisión especial de la Cámara Alta con cambios en numerosos artículos, entre ellos, los relativos a Ancap.

El senador nacionalista Gustavo Penadés, miembro informante del proyecto de ley, defendió el texto y desmitificó las intenciones de avasallar los derechos. “No nos corresponde a nosotros establecer su constitucionalidad, le corresponderá al Poder Judicial”, indicó y agregó, “la intención no fue esa, el trabajo no es ese, el objetivo que se busca no es ese”.

Penadés defendió el instrumento como mecanismo para afrontar la actual situación de violencia.

“Nosotros entendemos que estas son las herramientas que se necesitan para combatir y revertir esa realidad que lamentablemente hoy nos sacude en vastas áreas de la vida nacional”, enfatizó el legislador.

Por su parte, el coordinador de bancada del Frente Amplio, Charles Carrera, explicó que la oposición acompañará los artículos sobre los que promovió cambios.

“El Frente Amplio ya definió que va a votar en general en contra de esta ley, porque nosotros no podemos consentir esta forma de gobernar y de legislar. No estamos de acuerdo con ello, no lo compartimos y no lo vamos a consentir con nuestro voto”, afirmó Carrera en sala.