Plaza Seregni a oscuras: vecinos dicen que no hay luz desde hace dos semanas y que favorece a delincuentes

Vecinos reclaman que la IMM no da respuesta a la falta de alumbrado en Plaza Seregni.

Un grupo de vecinos organizados reclaman que hace dos semanas está prácticamente sin luz la plaza Seregni, ubicada en el barrio Cordón. Uno de los vecinos dijo a Subrayado que el 75% del alumbrado no funciona y eso favorece para que los delincuentes actúen con más tranquilidad.

Los reclamos a la Intendencia de Montevideo (IMM) han sido múltiples pero no han obtenido respuesta. Aseguran que se sienten inseguros y con miedo; entre ellos, a través de Whatsapp, se coordinan para pasear a sus mascotas y salir todos en el mismo momento.

“Nos mandamos mensaje para sacar juntos a los perros y en el contorno de la plaza, no en zonas donde hay más vegetación”, expresó uno de los vecinos. “La gente no se anima a entrar a la plaza, no sale de noche, o sale lo mínimo y necesario”, agregó.

Otra vecina afirmó que varios de ellos han sufrido robos. “Volvimos a la inseguridad”, lamentó. Respecto a la falta de respuesta por parte de la IMM, apuntó: “No hemos tenido ninguna respuesta, es fundamental una luz en un parque en la noche”.

Temas de la nota Plaza Seregni

Cordón