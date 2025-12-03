RECIBÍ EL NEWSLETTER
barrio cordón

Plaza Seregni a oscuras: vecinos dicen que no hay luz desde hace dos semanas y que favorece a delincuentes

El 75% del alumbrado de la plaza Seregni no funciona, aseguran los vecinos, que han hecho múltiples reclamos a la intendencia, sin éxito.

Vecinos reclaman que la IMM no da respuesta a la falta de alumbrado en Plaza Seregni.

plaza-seregni-oscura-sin-luz

Un grupo de vecinos organizados reclaman que hace dos semanas está prácticamente sin luz la plaza Seregni, ubicada en el barrio Cordón. Uno de los vecinos dijo a Subrayado que el 75% del alumbrado no funciona y eso favorece para que los delincuentes actúen con más tranquilidad.

Los reclamos a la Intendencia de Montevideo (IMM) han sido múltiples pero no han obtenido respuesta. Aseguran que se sienten inseguros y con miedo; entre ellos, a través de Whatsapp, se coordinan para pasear a sus mascotas y salir todos en el mismo momento.

“Nos mandamos mensaje para sacar juntos a los perros y en el contorno de la plaza, no en zonas donde hay más vegetación”, expresó uno de los vecinos. “La gente no se anima a entrar a la plaza, no sale de noche, o sale lo mínimo y necesario”, agregó.

Otra vecina afirmó que varios de ellos han sufrido robos. “Volvimos a la inseguridad”, lamentó. Respecto a la falta de respuesta por parte de la IMM, apuntó: “No hemos tenido ninguna respuesta, es fundamental una luz en un parque en la noche”.

Temas de la nota

