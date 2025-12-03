RECIBÍ EL NEWSLETTER
LOS DEDOS-PUNTA DEL ESTE

Guardavidas asistieron a anciano de 84 años que sufrió un infarto y cayó de su bicicleta; murió pese a las tareas de reanimación

"Tenía un marcapaso, se ve que venía con algún problema", dijo a Subrayado el supervisor de la Brigada de Guardavidas, Marcelo Simoncelli.

guardavidas-punta-delo-este-

Guardavidas de Maldonado asistieron a un hombre de 84 años que pese a la tareas de reanimación falleció tras descompensarse, en la zona del parador de Los Dedos en Punta del Este.

El supervisor de la Brigada de Guardavidas, Marcelo Simoncelli, dijo a Subrayado que el anciano era oriundo de Montevideo y que fue detectado cuando uno de los guardavidas fue al baño y se dio cuenta cuando el hombre cayó de su bicicleta.

De inmediato solicitaron apoyo del servicio de emergencias, se le practicó reanimación con un desfibrilador, pero no pudieron salvarle la vida.

"Tenía un marcapaso, se ve que venía con algún problema", dijo. Y agregó: "Los guardavidas estamos también en accidentes de tránsito que pasan cerca de la playa".

El servicio de guardavidas viene cumpliéndose en las costas del departamento desde el pasado 1° de diciembre, en el horario de 9:30 a 19:30.

