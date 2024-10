Plataforma animalista se manifestó en reclamo de leyes de protección animal y compromiso político

Karina kokar, de Plataforma animalista, dijo a Subrayado que piden por un lado " a la Sociedad más empatía, más solidaridad con quienes convivimos a diario, los animales no?. Más respeto. Por otro lado, estamos justamente acá en el Palacio Legislativo porque lamentablemente todavía no tenemos leyes de protección animal, la que tenemos no nos sirve y necesitamos cambios (...) cambio en las denuncias, que el maltrato animal sea un delito".