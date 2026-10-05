Plan Veredas: IMM invertirá USD 38,5 millones y prevé comenzar las obras en noviembre

La Intendencia de Montevideo (IMM) puso en marcha el Plan Veredas con un presupuesto de 38,5 millones de dólares, con el objetivo de mejorar la circulación peatonal y avanzar hacia una ciudad más accesible.

El director de Espacios Públicos de la IMM, Marcelo Roux, detalló que unos 15 millones de dólares se destinarán a la infraestructura en torno a los asentamientos, otros 14 millones para conectar ciertas avenidas a los servicios y 9,5 millones de dólares para la recuperación de veredas en los barrios.

Roux recordó que el Plan Veredas forma parte de las propuestas incluidas en las prioridades ciudadanas, marcadas por el intendente de Montevideo, Mario Bergara. Más de dos tercios del presupuesto estará destinado a zonas donde actualmente no hay veredas, en particular, en asentamientos con el objetivo de conectar esas áreas a servicios de salud, educación, entre otros.

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Otro componente del plan es la construcción de veredas en avenidas donde ahora no hay, agregó. Además, se destinará una parte de los recursos a la reparación y recuperación de veredas en sector más consolidados de la ciudad en barrios más centrales e intermedios, dijo Roux.

La comuna capitalina ya comenzó con los relevamientos en las zonas de las calles Grecia en el Cerro, Ángel Salvo en La Teja, y Minas entre La Paz y Rodó, padrón a padrón, en el marco de la reparación de veredas por los barrios.

Las autoridades planean que las obras comiencen a principios del mes de noviembre en la etapa de recuperación de veredas en los barrios. Ya los trabajos en los asentamientos y en las avenidas darán inicio en 2027, así como las obras en los barrios.