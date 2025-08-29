RECIBÍ EL NEWSLETTER
Joselo López

PIT-CNT señala coincidencias y diferencias con el presupuesto que presentó el gobierno

El secretario general del PIT-CNT Joselo López dijo cuáles son las coincidencias y las diferencias del movimiento sindical con el proyecto de ley de presupuesto que presentó el gobierno.

Joselo-López-agosoto

El PIT-CNT recibió de primera mano el contenido del proyecto de ley de presupuesto nacional aprobado el jueves por el presidente Yamandú Orsi y su Consejo de Ministros. Lo hizo en una reunión con el equipo económico de gobierno.

Tras el encuentro, el secretario general de la central sindical Joselo López dijo que hay coincidencias con algunos aspectos del presupuesto, y también diferencias.

“Podemos decir que en algunas cosas, sobre todo en el marco de las prioridades, que tienen que ver con la pobreza infantil y la creación de empleo, la inversión pública, hay coincidencias con los planteos que ha hecho el movimiento sindical”, dijo López en rueda de prensa tras la reunión con el ministro Oddone y su equipo.

“Con las herramientas para, de alguna manera, llegar a conseguir los recursos para diseñar eso, bueno, ahí hay alguna diferencia”, agregó, y recordó que el PIT-CNT planteó la creación de un impuesto al 1% más rico de la población. “Esta propuesta en el diseño presupuestal no está contemplada”, destacó.

López cuestionó algunas exoneraciones tributarias “que son muy onerosas para los intereses del país”, y agregó: “Son renuncias fiscales que hace el país, y que después tenemos un presupuesto muy acotado, justamente porque no hay recursos, y el gobierno entiende que eso lo debe mantener, e ir por otro lado para preservar la economía del país. Entonces ahí tenemos algunas diferencias”.

