PIT-CNT señala coincidencias y diferencias con el presupuesto que presentó el gobierno

El PIT-CNT recibió de primera mano el contenido del proyecto de ley de presupuesto nacional aprobado el jueves por el presidente Yamandú Orsi y su Consejo de Ministros. Lo hizo en una reunión con el equipo económico de gobierno .

Tras el encuentro, el secretario general de la central sindical Joselo López dijo que hay coincidencias con algunos aspectos del presupuesto, y también diferencias.

“Podemos decir que en algunas cosas, sobre todo en el marco de las prioridades, que tienen que ver con la pobreza infantil y la creación de empleo, la inversión pública, hay coincidencias con los planteos que ha hecho el movimiento sindical”, dijo López en rueda de prensa tras la reunión con el ministro Oddone y su equipo.

“Con las herramientas para, de alguna manera, llegar a conseguir los recursos para diseñar eso, bueno, ahí hay alguna diferencia”, agregó, y recordó que el PIT-CNT planteó la creación de un impuesto al 1% más rico de la población. “Esta propuesta en el diseño presupuestal no está contemplada”, destacó.

López cuestionó algunas exoneraciones tributarias “que son muy onerosas para los intereses del país”, y agregó: “Son renuncias fiscales que hace el país, y que después tenemos un presupuesto muy acotado, justamente porque no hay recursos, y el gobierno entiende que eso lo debe mantener, e ir por otro lado para preservar la economía del país. Entonces ahí tenemos algunas diferencias”.