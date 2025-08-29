Álvaro Delgado: "El ministro de Economía ya anunció casi tres impuestos nuevos"

El presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado cuestionó al gobierno por los anuncios realizados en el marco de la presentación del proyecto de ley de presupuesto nacional, y apuntó especialmente al tema tributario.

“El ministro de Economía ya anunció casi tres impuestos nuevos. Después de haber dicho en la campaña que no iba a haber más impuestos, anunciaron tres impuestos nuevos”, dijo Delgado en rueda de prensa.

Delgado señaló el IVA a las compras minoristas por internet al exterior, el llamado “efecto Temu”, la reducción del descuento de IMESI en la compra de combustibles de frontera, y el impuesto global, que pagarían multinacionales radicadas en el país.

“Por lo menos ya dejaron de echarle la culpa al gobierno anterior y empiezan a esbozar qué tipo de país van a tratar de edificar a partir de la ley de presupuesto”, dijo Delgado.

Y agregó: “Me preocupan las declaraciones del viceministro de economía que dijo que el programa del Frente Amplio en realidad todos sabían que no se podía cumplir porque no se podía pagar. Y no es que dicen ahora, por la culpa del gobierno anterior, por cómo encontraron las cosas, en ese relato que quisieron sin éxito instalar. Lo dijeron cuando se elaboró el programa del Frente Amplio, ya sabían que no se podía pagar, que era absolutamente incumplible, con lo cual me parece muy deshonesto intelectualmente, sobre todo mentirle a la gente para ganar”.