RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARTIDO NACIONAL

Álvaro Delgado: "El ministro de Economía ya anunció casi tres impuestos nuevos"

“Después de haber dicho en la campaña que no iba a haber más impuestos, anunciaron tres impuestos nuevos”, dijo Álvaro Delgado, y cuestionó lo que dijo el dos de Economía.

Delgado-interior-agosto-de-noche

El presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado cuestionó al gobierno por los anuncios realizados en el marco de la presentación del proyecto de ley de presupuesto nacional, y apuntó especialmente al tema tributario.

“El ministro de Economía ya anunció casi tres impuestos nuevos. Después de haber dicho en la campaña que no iba a haber más impuestos, anunciaron tres impuestos nuevos”, dijo Delgado en rueda de prensa.

Delgado señaló el IVA a las compras minoristas por internet al exterior, el llamado “efecto Temu”, la reducción del descuento de IMESI en la compra de combustibles de frontera, y el impuesto global, que pagarían multinacionales radicadas en el país.

Álvaro Delgado en conferencia de prensa. 
Seguí leyendo

"No se puede permitir la partidización de la Policía Nacional", dijo Delgado tras cese de jefe de Río Negro

“Por lo menos ya dejaron de echarle la culpa al gobierno anterior y empiezan a esbozar qué tipo de país van a tratar de edificar a partir de la ley de presupuesto”, dijo Delgado.

Y agregó: “Me preocupan las declaraciones del viceministro de economía que dijo que el programa del Frente Amplio en realidad todos sabían que no se podía cumplir porque no se podía pagar. Y no es que dicen ahora, por la culpa del gobierno anterior, por cómo encontraron las cosas, en ese relato que quisieron sin éxito instalar. Lo dijeron cuando se elaboró el programa del Frente Amplio, ya sabían que no se podía pagar, que era absolutamente incumplible, con lo cual me parece muy deshonesto intelectualmente, sobre todo mentirle a la gente para ganar”.

Temas de la nota

Lo más visto

Combustibles: naftas bajan 52 centésimos, gasoil sube 2,06 pesos y la garrafa de supergás sube 100 pesos
SETIEMBRE Y OCTUBRE

Combustibles: naftas bajan 52 centésimos, gasoil sube 2,06 pesos y la garrafa de supergás sube 100 pesos
NUEVO CASO EN UNA SEMANA

Aduanas desarticuló comercio que suplantó más de 50 identidades y tramitó 200 envíos del exterior
LO QUE DIJO MARTÍN VALLCORBA

"Ganaron mintiendo" y "mintieron para conseguir votos", la reacción de blancos y colorados ante lo que dijo el dos de Economía
con iva de 22%

Presupuesto incluye cambios para compras en el exterior: plantea tope de USD 800 hasta en tres envíos
DIRECTOR DEL HOSPITAL DESTACÓ EL LOGRO

Operación inédita en el Maciel: le quitaron un tumor y le reconstruyeron el tórax a una joven de 26 años

Te puede interesar

Foto cedida a Subrayado.
un herido

Policías acudían a un llamado e incrustaron el patrullero dentro de una casa en Ciudad del Plata
Foto: Subrayado. Lugar del homicidio, en el barrio Rivera Chico.
condena por homicidio

Un brasileño de 22 años enviado a 11 años de prisión por haber matado a un uruguayo en Rivera
Una familia quedó atrapada cuando su casa estaba en llamas; policías rescataron a las tres víctimas video
rescate en flor de maroñas

Una familia quedó atrapada cuando su casa estaba en llamas; policías rescataron a las tres víctimas

Dejá tu comentario