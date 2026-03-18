PIT-CNT salió al cruce de propuesta del secretario de Presidencia Alejandro Sánchez sobre empresas públicas

La organización de sindicatos PIT-CNT salió al cruce de la propuesta del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez , sobre emisión de acciones de empresas públicas para proyectos de inversión, y reclamó “medidas para fortalecer” los entes autónomos.

En una declaración pública, la dirección de gremios de empleados dijo que esa organización “rechaza cualquier iniciativas que ponga en juego la definición de empresa pública”, o que “atentan contra la integridad de las mismas bajo la retórica de ‘innovación vs. Inmovilismo’, o “que pretenda abrir espacios para la privatización de bienes y servicios”.

El PIT-CNT se reafirmó en su postura de defender que los servicios públicos sean prestados únicamente por organismos del Estado. “Las empresas públicas son un elemento central del desarrollo soberano del país y una condición esencial para el acceso a derechos para toda la ciudadanía”, agregó la declaración.

Seguí leyendo Senadores de la coalición cursan nota a Orsi para que envíe la venia de Mónica Ferrero como Fiscal de Corte titular

Expresó “disposición al diálogo y al análisis de propuestas” siempre que a su juicio sean para apuntar “a fortalecer la estructura pública, pero desde la base de garantizar la propiedad estatal de las mismas” así como “su papel social”.

Sánchez había aclarado que su propuesta no era para pasar las empresas públicas al derecho privado, sino a que algunos proyectos de inversión de entes autónomos o servicios descentralizados se hagan mediante sociedades anónimas, y las acciones coticen en bolsa para captar ahorro de los particulares.