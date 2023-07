PIT-CNT posterga al 10 de agosto definición de un plebiscito por reforma jubilatoria

Se discute el contenido del plebiscito, pero para Abdala habría mayoría para decidir ir por este.

Karina Sosa, presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) sostuvo que de la mesa representativa salieron "con un sabor un poco amargo porque se resolvió no resolver".

"Entendemos que tiempo hubo para la discusión. También vemos con preocupación que el movimiento sindical en su conjunto hay decisiones que ya tiene tomadas, como estar en contra de las AFAP. Y el hecho de no tener un camino definido no quiere decir que no haya que terminar de redondear una idea. Y tomarnos hasta el 10 de agosto para seguir discutiendo sobre lo mismo nos parece que complica más las cosas, en el marco de que esto debería estar resuelto hace muchísimo tiempo, porque hacer un plebiscito no son cinco minutos y las firmas hay que entregarlas el 27 de abril. Cuanto más demoramos en ponernos de acuerdo, más demoramos en convencer a la gente de que esto es oportuno y hay que hacerlo por los más vulnerables", sostuvo Sosa.

Sosa indicó que si el PIT-CNT no acompaña, irán por su cuenta hacia un plebiscito.