MARCELO ABDALA DURANTE EL PARO

PIT-CNT pidió a Orsi "conocer lo antes posible" el proyecto de ley de presupuesto y reiteró planteo de un impuesto "al 1% más rico"

El presidente del PIT-CNT Marcelo Abdala fue el orador central del acto que cerró el paro general parcial de este martes.

Presidente del PIT-CNT Marcelo Abdala en acto central por el paro general parcial de este martes 12 de agosto. Foto: FocoUy.

El presidente del PIT-CNT Marcelo Abdala contó que le pidió al presidente Yamandú Orsi “conocer lo antes posible la propuesta de presupuesto en tanto es una ley que marca la participación del Estado en la economía del país por cinco años”.

En rueda de prensa tras el acto central por el paro general parcial de este martes, de 9 a 13 horas, Abdala dijo que la ley de presupuesto debe dar cumplimiento “a los compromisos electorales”, y mencionó por ejemplo más recursos para la educación, política de vivienda digna y el ingreso de funcionarios públicos.

Abdala reiteró el planteo que hace la central sindical para crear un impuesto “al 1% más rico”, y así financiar políticas públicas dirigidas a reducir la pobreza infantil.

Foto: FocoUy.
Tránsito cortado y desvíos en 18 de Julio por concentración y marcha del PIT-CNT durante el paro

“Este tributo despierta la simpatía y la adhesión de amplios sectores de la población”, aseguró Abdala, quien dijo respetar “muchísimo” la postura en contra del presidente Orsi, pero insistió: “Hay que revisar las exoneraciones al gran capital y algún otro tributo, se puede ampliar así el margen fiscal para cumplir con los compromisos de campaña”.

El presidente del PIT-CNT dijo que durante el paro de este martes se hizo “una movilización muy grande”. “Vinieron delegaciones de todos los departamentos y en todos los lugares hubo movilización”, aseguró.

En el discurso que cerró el acto central del movimiento sindical, Abdala volvió a hablar del impuesto al 1% de las personas con mayor riqueza del país y dijo que promoverán un debate “con toda la sociedad”.

