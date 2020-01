PIT-CNT no descarta llevar a referéndum la ley de urgente consideración

Para ello se esperará las encmiendas y los cambios que se hagan en el anteproyecto al que Pereira calificó como "una fábrica de conflictos".

FERNANDO PEREIRA FABRICA DE CONFLICTOS PACO

"No hay que olvidar que todavía ni siquiera asumió el gobierno, que ni siquiera está presentado el proyecto definitivo al Parlamento, que estamos discutiendo un anteproyecto. Pero sobre todo no hay que olvidar que los ritmos del movimiento sindical no tienen por qué ir a la velocidad y al vértigo que van las noticias".

En entrevista con el programa radial Doble Click (Del Sol FM), Pereira dijo que es una de las tantas medidas que se barajan ante el paquete legislativo de 459 artículos que ayer presentó el gobierno electo a sus socios de la coalición multicolor.

El presidente electo Lacalle Pou espera llegar a mediados de febrero con el texto definitivo -que reúne decisiones sobre presupuesto, seguridad, entre otros temas- para someterlo a aprobación en las primeras semanas de gobierno.

La posibilidad de un referéndum, dijo Pereira, "siempre está si la ley no sufre las modificaciones necesarias para que no afecte a la sociedad uruguaya".

"Es una cosa que la vamos a meditar razonablemente, con el tiempo adecuado, viendo si en nuestra organización se está a la altura de jugar un partido de estas características y tener chances".

Para el líder sindical, la coalición multicolor no es una fuerza monolítica y habrá que esperar cambios en algunas propuestas.

"Parto de la base de que (en) la coalición de gobierno tiene que haber fuertes contradicciones en algunos de estos temas que están planteados, y ojalá que esas contradicciones se terminen resolviendo con modificaciones legislativas que impliquen tratar cada tema en el ámbito correspondiente con los tiempos adecuados para que el país evolucione, y no para que de más pasos atrás en términos de fortaleza democrática".

Entre los asuntos polémicos, Pereira citó la caída del monopolio de Ancap en la importación y refinación de combustibles, así como cambios en Antel que ponen “en peligro a la empresa”.

El asunto que más preocupa al PIT-CNT son las restricciones a la huelga de los sindicatos, la prohibición de ocupar lugares de trabajo y la posibilidad de disolver piquetes y cortes de calle.

“Son una forma condenatoria de la protesta social”, dijo Pereira.