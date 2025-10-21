RECIBÍ EL NEWSLETTER
convocatoria

PIT-CNT fijó para el 29 de octubre un paro y movilización por más presupuesto

El paro será general, de 9:00 a 13:00, bajo el lema "El pueblo primero, por salario, trabajo y más presupuesto".

Foto: FocoUy.

El PIT-CNT convocó a un paro general parcial para el próximo 29 de octubre, en reclamo de presupuesto. Habrá concentración en la Udelar y marcha hacia el Palacio Legislativo.

El sindicato llamó a parar de 9:00 a 13:00 horas, con concentración a esa hora de la mañana en la explanada de la Universidad de la República, en 18 de Julio esquina Eduardo Acevedo.

Desde allí los manifestantes partirán por Daniel Fernández Crespo hacia el Palacio Legislativo, en reclamo de más presupuesto. Bajo el lema "El pueblo primero, por salario, trabajo y más presupuesto".

La vicepresidenta adjunta del PIT-CNT, Carolina Spilman, dijo: "Recibimos un presupuesto insuficiente para el movimiento sindical. Pedimos un mensaje complementario para que mejore la vida de los trabajadores".

Agregó que hacen falta más asignaciones para la vivienda y la educación del país.

