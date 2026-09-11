Conflicto en TCP: si el sindicato "toma una medida, tiene que garantizar servicios mínimos", dijo directora de Trabajo

La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, comunicó a la empresa y al sindicato de la Terminal Cuenca del Plata la resolución del gobierno sobre establecer servicios mínimos, ante el conflicto que se mantiene sin resolución hasta el momento.

Estos servicios que "efectivamente tienen que presentarse a trabajar" son logística, grúa, apuntadores, choferes, entre otras "específicas de la actividad portuaria".

Con esta resolución, "en caso de que el sindicato tome una medida, tiene que garantizar que se cumplan estos servicios mínimos". En este marco, la negociación continúa y el objetivo del gobierno es "solucionar el tema de fondo".

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"Es bastante distinto a lo que había sido la guardia gremial que había dejado el sindicato oportunamente. Esto específicamente tiene un trabajo técnico atrás, para establecer cuáles eran los servicios mínimos", explicó.

Barrios señaló que esta resolución "no prohíbe el derecho de huelga", sino que los servicios de la terminal de contenedores detallados en el documento se deben garantizar.

Sobre el estado actual de la negociación, indicó que "es muy variable, porque ha pasado que pensamos que estamos muy cerca y después no termina de cerrar, pero nosotros seguimos apostando a seguir trabajando para que se llegue al acuerdo".

Uno de los puntos de mayor inflexión entre las partes es el de los jornales mínimos asegurados para algunos trabajadores. También el plazo del convenio, para los trabajadores debe ser a dos años y para la empresa, a cinco.