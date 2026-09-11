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MONTEVIDEO

Alumna del Liceo IBO denunció a un funcionario docente por acoso sexual; es investigado y fue trasladado a Inspección

"En reunión de núcleo decidimos y queremos dejarlo bien claro que no vamos a permitir que este docente vuelva al Liceo IBO", señalan desde el sindicato de profesores.

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Una alumna del Liceo IBO de Montevideo denunció a un docente por acoso sexual. Desde el sindicato rechazan que el funcionario investigado vuelva al cargo.

"Fue un acto de acoso hacia una estudiante y nosotros nos enteramos porque el adscripto fue a la clase y los gurises le comentaron que estaban molestos. Cuando les pregunta por qué, le cuentan, y la preocupación fue tan enorme que se decidió hacer la denuncia en la Dirección y tomar medidas", explicó la presidenta de ADES Montevideo.

La investigación de urgencia inició el lunes y estudiantes concurrieron acompañados de sus familias para dar su testimonio.

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"La Inspección toma la decisión de separar del cargo a esta persona y que vaya a trabajar a la oficina de Inspección, pero nosotros estamos muy preocupados como núcleo y queremos llevarle tranquilidad a las familias. La versión no oficial es que estando unos días separado del cargo volvería al Liceo, y nosotros ayer en reunión de núcleo decidimos y queremos dejarlo bien claro que no vamos a permitir que este docente vuelva al Liceo IBO, porque tenemos que proteger a los estudiantes de cualquier tipo de violencia", señaló.

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