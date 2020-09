Piden procesar a cuatro policías por encubrir un asesinato en 2008 en Flores

Según informó la periodista Noelia Etcheverry el asesinato de Juan Carlos Matonte, un joven de 17 años, ocurrió en 2008; y en ese entonces Fontes era encargado de la Seccional 1ª en el departamento.

Fuentes de la investigación dijeron a Subrayado que la fiscal Alicia Abreu contiene evidencia clara para acusar a los efectivos que trataron de entorpecer la investigación y encubrir al hijo de uno de los policías que estaría vinculado al crimen, ya que sería el encargado de trasladar el cuerpo.

Según se desprende de la investigación, la persona que trasladó el cuerpo es el hijo de uno de los efectivos, ya fallecido, y utilizó el vehículo de la esposa del policía. Para poder encubrir al joven, los efectivos comenzaron a entorpecer la investigación, entre otras cosas haciendo desaparecer documentos importantes como la orden del juez para periciar dicho vehículo.

Asimismo, la fiscal Abreu citó a declarar a la ex directora de Asuntos Internos y a la esposa del policía fallecido, propietaria del vehículo implicado en los hechos.

La madre del joven fallecido, Mónica Figuerón, relató a Subrayado que durante todos estos años llevó a cabo su propia investigación. "Yo salía de noche y hablaba con uno y con otro, algunos no me querían atender o no se querían involucrar".

Al enterarse de que Juan Ángel Fontes sería el nuevo Jefe de Policía del departamento, la familia pidió una reunión con el ministro del Interior Jorge Larrañaga para darle a conocer los hechos. Y advirtieron a las autoridades del Ministerio lo sucedido entregando el expediente completo.

Figuerón expresó sentir "paz" cuando procesaron con prisión al autor del crimen, al ideológo y a uno de los cómplices, "yo me los encontraba acá en Flores, en todos lados, yo los veía y los quería matar". "Yo ya quiero que todo esto termine, porque no es vida, van hacer 12 años que mataron a mi hijo" concluyó.