La Policía de Maldonado investiga el vínculo de droga incautada en la ciudad de San Carlos con el narcotraficante Sebastián Marset.
Policía investiga vinculación de droga incautada en San Carlos con Marset; un ladrillo tiene la inscripción "Rey del Sur"
La sustancia fue incautada en una serie de allanamientos. Además, se encontró dinero y armas; hay 5 detenidos.
Información a la que accedió Subrayado indica que la sustancia fue incautada en varios allanamientos. Uno de los ladrillos incautados tiene la inscripción "Rey del Sur", por lo que podría estar vinculado a Marset.
Además, hay armas y dinero incautado.
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Ocho allanamientos en bocas de venta de drogas terminó con la detención de al menos 9 personas
Hay 5 detenidos: 3 hombres con antecedentes y 2 mujeres, una con antecedentes; todos a disposición de la Justicia.
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