Policía investiga vinculación de droga incautada en San Carlos con Marset; un ladrillo tiene la inscripción "Rey del Sur"

La Policía de Maldonado investiga el vínculo de droga incautada en la ciudad de San Carlos con el narcotraficante Sebastián Marset.

Información a la que accedió Subrayado indica que la sustancia fue incautada en varios allanamientos. Uno de los ladrillos incautados tiene la inscripción "Rey del Sur", por lo que podría estar vinculado a Marset.

Además, hay armas y dinero incautado.

Hay 5 detenidos: 3 hombres con antecedentes y 2 mujeres, una con antecedentes; todos a disposición de la Justicia. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2034378814952775756&partner=&hide_thread=false Policía de Maldonado investiga el vínculo de droga incautada en allanamientos en San Carlos con Sebastián Marset. pic.twitter.com/V8pEiGIywT — Subrayado (@Subrayado) March 18, 2026

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