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ALLANAMIENTOS EN MALDONADO

Policía investiga vinculación de droga incautada en San Carlos con Marset; un ladrillo tiene la inscripción "Rey del Sur"

La sustancia fue incautada en una serie de allanamientos. Además, se encontró dinero y armas; hay 5 detenidos.

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La Policía de Maldonado investiga el vínculo de droga incautada en la ciudad de San Carlos con el narcotraficante Sebastián Marset.

Información a la que accedió Subrayado indica que la sustancia fue incautada en varios allanamientos. Uno de los ladrillos incautados tiene la inscripción "Rey del Sur", por lo que podría estar vinculado a Marset.

Además, hay armas y dinero incautado.

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Hay 5 detenidos: 3 hombres con antecedentes y 2 mujeres, una con antecedentes; todos a disposición de la Justicia.

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