SITUACIÓN DE CALLE

Pico de atención en alerta roja por frío: hubo más de 3.000 personas asistidas entre refugios y centros de evacuación

A nivel policial, se realizaron 227 traslados en todo el país y no se utilizó ni la internación compulsiva ni evacuaciones forzosas.

refugio-alerta-roja-ex-aeropuerto-de-carrasco-foto-sinae

La alerta roja por frío continúa en todo el país y este miércoles se alcanzó un pico de atención a personas en situación de calle: hubo 3.007 personas asistidas entre refugios del Mides (2.359) y centros de evacuación (648). Van 59 días, este jueves se cumplen los dos meses.

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó que “en base a las previsiones adoptadas la jornada anterior, en función de las condiciones meteorológicas, se logró cumplir con la totalidad de la demanda de refugio”.

En Montevideo, fueron asistidas 1.533 personas en refugios y 537 en centros de evacuados, 223 en el Polideportivo de la Escuela Nacional de Policía, 198 en el ex Aeropuerto Internacional de Carrasco y 116 en el Palacio Peñarol. En el interior, 826 en Mides y 111 en centros de evacuados.

A nivel policial, se realizaron 227 traslados en todo el país y no se utilizó ni la internación compulsiva ni evacuaciones forzosas. En tanto a nivel médico, hubo siete asistencias y una persona fue derivada a un centro asistencial.

