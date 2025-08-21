Los trabajadores de la pesca que se preparaban para zarpar en barcos costeros este jueves, después de 80 días de conflicto, volvieron a reunirse en asamblea antes de subirse a los dos barcos que parten hoy. El motivo fue que el pago debe estar 24 horas antes y no sucedió.
Zarparon los primeros barcos costeros del Puerto de Montevideo, tras más de 80 días de conflicto en la pesca
"Tuvimos una asamblea y decidimos salir", sostuvo otro marinero, que este jueves se preparaba para zarpar con barcos costeros.
"Tuvimos una asamblea y decidimos salir", sostuvo un marinero. "Primó el sentido común entre todos los compañeros. El pago está, algunos compañeros esta tarde, pero está".
"Tenemos tres meses parados, uno genera cuentas", dijo otro marinero que, contó, tiene 36 años en el rubro.
Este miércoles ya salieron barcos, de altura y congelados, y estos dos son los primeros que zarparán a nivel costero, desde el puerto de Montevideo. También salían otros desde Rocha.
