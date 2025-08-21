RECIBÍ EL NEWSLETTER
PUERTO DE MONTEVIDEO

Zarparon los primeros barcos costeros del Puerto de Montevideo, tras más de 80 días de conflicto en la pesca

"Tuvimos una asamblea y decidimos salir", sostuvo otro marinero, que este jueves se preparaba para zarpar con barcos costeros.

barco-costero-por-zarpar

Los trabajadores de la pesca que se preparaban para zarpar en barcos costeros este jueves, después de 80 días de conflicto, volvieron a reunirse en asamblea antes de subirse a los dos barcos que parten hoy. El motivo fue que el pago debe estar 24 horas antes y no sucedió.

"Tuvimos una asamblea y decidimos salir", sostuvo un marinero. "Primó el sentido común entre todos los compañeros. El pago está, algunos compañeros esta tarde, pero está".

"Tenemos tres meses parados, uno genera cuentas", dijo otro marinero que, contó, tiene 36 años en el rubro.

pico de atencion en alerta roja por frio: hubo mas de 3.000 personas asistidas entre refugios y centros de evacuacion
Seguí leyendo

Pico de atención en alerta roja por frío: hubo más de 3.000 personas asistidas entre refugios y centros de evacuación

Este miércoles ya salieron barcos, de altura y congelados, y estos dos son los primeros que zarparán a nivel costero, desde el puerto de Montevideo. También salían otros desde Rocha.

Temas de la nota

Lo más visto

Lluvias y tormentas en Uruguay- Foto: FocoUy
INFORME DE METEOROLOGÍA

Inumet emitió un aviso especial por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir de la madrugada
PARTIDO CANCELADO

Hinchas apuñalados y golpeados tras graves incidentes en el partido entre Independiente y Universidad de Chile
RAMBLA MÉXICO Y PERINETTI

Una mujer de 45 años murió en un choque frontal en la rambla a la altura de Punta Gorda
SAN JOSÉ

Preso se fugó del Penal de Libertad este miércoles y hay requisitoria a nivel nacional para dar con su paradero
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Circulan en Uruguay las variantes Frankenstein y Nimbus de covid-19: los síntomas y características

Te puede interesar

Esto es una tragedia enorme que se podía haber evitado; habló la tía de Luna, la adolescente asesinada por su padre video
LOURDES ETCHEGOYEN

"Esto es una tragedia enorme que se podía haber evitado"; habló la tía de Luna, la adolescente asesinada por su padre
Psicóloga de ANEP acompaña escuela a la que iba Luna: un caso de impacto local y que moviliza a toda la comunidad video
PROGRAMA ESCUELAS DISFRUTABLES

Psicóloga de ANEP acompaña escuela a la que iba Luna: un caso de "impacto local" y que "moviliza a toda la comunidad"
Una mujer fue imputada por hurto tras allanamientos en Cruz de Carrasco por el crimen del exjuez Delfino
LA INVESTIGACIÓN CONTINÚA

Una mujer fue imputada por hurto tras allanamientos en Cruz de Carrasco por el crimen del exjuez Delfino

Dejá tu comentario