Petru Valensky fue declarado Ciudadano Ilustre: una trayectoria que marcó la cultura uruguaya

Petru Valensky fue nombrado Ciudadano Ilustre de Montevideo en una ceremonia realizada este martes, en reconocimiento a su extensa trayectoria artística y a su aporte a la cultura uruguaya. Fue en el Teatro Solís.

El comunicador de Canal 10 , actor y humorista agradeció la distinción y destacó el vínculo construido a lo largo de los años con el público. “Al público, porque sin el público yo no estaría hoy acá ni hubiera brindado todo lo que pude brindar (…) Aunque les parezca mentira, yo hice de cada uno, un pedacito de esa familia que no tengo”, dijo.

Durante la ceremonia, el actor y comunicador Marcelo Galli realizó una actuación especial, escenificando uno de los recordados personajes televisivos que interpretó a dúo con Valensky. Además, se proyectó un audiovisual con fragmentos de actuaciones del homenajeado y testimonios de actores, actrices y colegas de la televisión.

El acto contó con la presencia del intendente de Montevideo, Mario Bergara; la directora del Departamento de Cultura, Débora Quiring; el presidente de la Junta Departamental, Gonzalo Sánchez; el edil Diego Romaniello y la edila Judith Varela.

En su discurso, el intendente Bergara destacó la figura de Valensky y valoró su influencia cultural al señalar que, a través del humor, “nos enseñó y ayudó a moldear el avance cultural en tantas dimensiones de la sociedad uruguaya”. “Es mucho más que hacernos reír, es hacernos pensar, reflexionar y educarnos”, expresó.

Por su parte, Débora Quiring repasó la extensa carrera del artista, mencionando sus actuaciones y transgresiones artísticas y políticas en los últimos años de la dictadura, especialmente en el circuito del Café-Concert.

Quiring también subrayó la relevancia de la obra ¿Quién le teme a Italia Fausta?, con la que Valensky obtuvo un premio otorgado por la Asociación de Críticos de Arte de los Estados Unidos y que incluso mereció una página completa del Washington Post, elogiando su actuación en una reseña.

Una vida dedicada al arte.

Fernando Gabriel Enciso Balparda, más conocido como Petru Valensky, nació en Montevideo el 8 de agosto de 1958 y es uno de los artistas más reconocidos del país, con más de cuarenta años de trayectoria en teatro, cine, televisión, radio, ópera, zarzuela y carnaval. Inició su carrera a comienzos de la década del 80 como monologuista en el Café-Concert, actuando en bares de Montevideo, y en 1986 participó en la obra teatral infantil Los cuentos de la Selva.

En 1988 se estrenó en el Teatro del Anglo con ¿Quién le teme a Italia Fausta?, espectáculo en el que tuvo su primer rol protagónico y que permaneció en cartel hasta 2003, convirtiéndose en la obra teatral de mayor permanencia ininterrumpida. Por esa actuación recibió en 1989 el premio a Mejor Actor Extranjero en la ciudad de Miami.

A lo largo de su carrera participó en diversos proyectos de cine, televisión y carnaval. Entre ellos se destacan el programa De igual a igual a comienzos de los años 90, su integración al elenco de Decalegrón, la película El chevrolé en 1998, la conducción de Dos por noche junto a Marcelo “Fito” Galli en 2003, su participación en Puglia y Compañía en 2009, su incursión en el carnaval con los parodistas Los Muchachos en 2010 y 2011, y la conducción de Hola vecinos, ciclo de Canal 10 que en 2015 dio lugar a La mañana en casa, programa del que actualmente forma parte.

En 2023, Valensky recibió además el Premio Florencio a la trayectoria, el máximo galardón en el ámbito teatral del Uruguay, consolidando una carrera marcada por el humor, la transgresión y una fuerte conexión con el público.