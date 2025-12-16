RECIBÍ EL NEWSLETTER
distinción

Petru Valensky fue declarado Ciudadano Ilustre: una trayectoria que marcó la cultura uruguaya

en El comunicador de Canal 10 fue distinguido por la Intendencia de Montevideo en una ceremonia cargada de emoción, donde agradeció al público y repasó una trayectoria de más de cuarenta años.

Foto: FocoUy. Petru Valensky, Ciudadano Ilustre de Montevideo.

Foto: FocoUy. Petru Valensky, Ciudadano Ilustre de Montevideo.

Foto: FocoUy. Petru Valensky, Ciudadano Ilustre de Montevideo.

Petru Valensky fue nombrado Ciudadano Ilustre de Montevideo en una ceremonia realizada este martes, en reconocimiento a su extensa trayectoria artística y a su aporte a la cultura uruguaya. Fue en el Teatro Solís.

El comunicador de Canal 10, actor y humorista agradeció la distinción y destacó el vínculo construido a lo largo de los años con el público. “Al público, porque sin el público yo no estaría hoy acá ni hubiera brindado todo lo que pude brindar (…) Aunque les parezca mentira, yo hice de cada uno, un pedacito de esa familia que no tengo”, dijo.

Durante la ceremonia, el actor y comunicador Marcelo Galli realizó una actuación especial, escenificando uno de los recordados personajes televisivos que interpretó a dúo con Valensky. Además, se proyectó un audiovisual con fragmentos de actuaciones del homenajeado y testimonios de actores, actrices y colegas de la televisión.

el mundo de fede vigevani: el youtuber uruguayo cierra su gira con canciones, humor y desafios en el antel arena
Seguí leyendo

"El Mundo de Fede Vigevani": el youtuber uruguayo cierra su gira con canciones, humor y desafíos en el Antel Arena

El acto contó con la presencia del intendente de Montevideo, Mario Bergara; la directora del Departamento de Cultura, Débora Quiring; el presidente de la Junta Departamental, Gonzalo Sánchez; el edil Diego Romaniello y la edila Judith Varela.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/montevideoIM/status/2000735130453713302&partner=&hide_thread=false

En su discurso, el intendente Bergara destacó la figura de Valensky y valoró su influencia cultural al señalar que, a través del humor, “nos enseñó y ayudó a moldear el avance cultural en tantas dimensiones de la sociedad uruguaya”. “Es mucho más que hacernos reír, es hacernos pensar, reflexionar y educarnos”, expresó.

Por su parte, Débora Quiring repasó la extensa carrera del artista, mencionando sus actuaciones y transgresiones artísticas y políticas en los últimos años de la dictadura, especialmente en el circuito del Café-Concert.

Quiring también subrayó la relevancia de la obra ¿Quién le teme a Italia Fausta?, con la que Valensky obtuvo un premio otorgado por la Asociación de Críticos de Arte de los Estados Unidos y que incluso mereció una página completa del Washington Post, elogiando su actuación en una reseña.

Una vida dedicada al arte.

Fernando Gabriel Enciso Balparda, más conocido como Petru Valensky, nació en Montevideo el 8 de agosto de 1958 y es uno de los artistas más reconocidos del país, con más de cuarenta años de trayectoria en teatro, cine, televisión, radio, ópera, zarzuela y carnaval. Inició su carrera a comienzos de la década del 80 como monologuista en el Café-Concert, actuando en bares de Montevideo, y en 1986 participó en la obra teatral infantil Los cuentos de la Selva.

En 1988 se estrenó en el Teatro del Anglo con ¿Quién le teme a Italia Fausta?, espectáculo en el que tuvo su primer rol protagónico y que permaneció en cartel hasta 2003, convirtiéndose en la obra teatral de mayor permanencia ininterrumpida. Por esa actuación recibió en 1989 el premio a Mejor Actor Extranjero en la ciudad de Miami.

A lo largo de su carrera participó en diversos proyectos de cine, televisión y carnaval. Entre ellos se destacan el programa De igual a igual a comienzos de los años 90, su integración al elenco de Decalegrón, la película El chevrolé en 1998, la conducción de Dos por noche junto a Marcelo “Fito” Galli en 2003, su participación en Puglia y Compañía en 2009, su incursión en el carnaval con los parodistas Los Muchachos en 2010 y 2011, y la conducción de Hola vecinos, ciclo de Canal 10 que en 2015 dio lugar a La mañana en casa, programa del que actualmente forma parte.

En 2023, Valensky recibió además el Premio Florencio a la trayectoria, el máximo galardón en el ámbito teatral del Uruguay, consolidando una carrera marcada por el humor, la transgresión y una fuerte conexión con el público.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MALDONADO

Comerciante que abusó sexualmente de adolescente a la que hacía trabajar en su almacén fue enviado a prisión
CONSTRUCCIÓN DE PATRULLAS OCEÁNICAS

Lazo afirmó que si Cardama no cumple próximo hito "estaría cayendo el contrato" y maneja "por lo menos dos alternativas"
persecución, tiroteo y abatimiento

Enfrentamiento a tiros en Cerrito termina con un abatido, un detenido y dos fugados
RUTA 102

Camión militar cruzó de senda e impactó contra otro y un ómnibus; hay un lesionado grave y tres leves
COMUNICADO PÚBLICO

Comisión del PIT-CNT que promueve impuesto al patrimonio de las personas más ricas salió al cruce de Oddone

Te puede interesar

Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del tiroteo en Cerrito de la Victoria.
persecución, tiroteo y abatimiento

Enfrentamiento a tiros en Cerrito termina con un abatido, un detenido y dos fugados
Abdala aseguró en la interpelación que decisiones de la Jutep sobre Danza son propias de gobiernos totalitarios video
INTERPELACIÓN EN VIVO

Abdala aseguró en la interpelación que decisiones de la Jutep sobre Danza "son propias de gobiernos totalitarios"
Mahía respaldó a la Jutep durante la interpelación y aseguró que el Poder Ejecutivo no tuvo injerencia en caso Danza video
Política

Mahía respaldó a la Jutep durante la interpelación y aseguró que el Poder Ejecutivo "no tuvo injerencia" en caso Danza

Dejá tu comentario