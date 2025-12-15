RECIBÍ EL NEWSLETTER
HAY ENTRADAS DISPONIBLES

"El Mundo de Fede Vigevani": el youtuber uruguayo cierra su gira con canciones, humor y desafíos en el Antel Arena

El show es este jueves, a las 21:00 horas, en el Antel Arena. Quedan entradas disponibles en la web de TickAntel.

fede-vigvani

El creador de contenido uruguayo Fede Vigevani cierra su gira en el Antel Arena, este jueves 18 de diciembre.

Con más de 70 millones de suscriptores en Youtube, 30 millones en TikTok y 11 millones en Instagram, Vigevani llega al escenario de su país tras pasar por Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y por el estadio Velez Sarfield de Argentina.

Su show promete a los fanáticos acercar el universo que Fede Vigevani ofrece en sus redes sociales: desde sus canciones -como "Me contó un pajarito” junto a Luck Ra e Ian Lucas, y “Película de amor” junto a Los Vecinos- hasta su humor, los desafíos y momentos para interactuar con el público.

No estará solo en el escenario, porque lo acompañan en esta gira Ian Lucas, Club Misterio, Los Vecinos y Los Fachas.

