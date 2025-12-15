El creador de contenido uruguayo Fede Vigevani cierra su gira en el Antel Arena, este jueves 18 de diciembre.
"El Mundo de Fede Vigevani": el youtuber uruguayo cierra su gira con canciones, humor y desafíos en el Antel Arena
El show es este jueves, a las 21:00 horas, en el Antel Arena. Quedan entradas disponibles en la web de TickAntel.
Con más de 70 millones de suscriptores en Youtube, 30 millones en TikTok y 11 millones en Instagram, Vigevani llega al escenario de su país tras pasar por Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y por el estadio Velez Sarfield de Argentina.
Su show promete a los fanáticos acercar el universo que Fede Vigevani ofrece en sus redes sociales: desde sus canciones -como "Me contó un pajarito” junto a Luck Ra e Ian Lucas, y “Película de amor” junto a Los Vecinos- hasta su humor, los desafíos y momentos para interactuar con el público.
No estará solo en el escenario, porque lo acompañan en esta gira Ian Lucas, Club Misterio, Los Vecinos y Los Fachas.
