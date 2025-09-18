RECIBÍ EL NEWSLETTER

Petit asumió en la Institución de Derechos Humanos: el foco de su gestión estará en salud mental y tercera edad

"Es una muy buena cosa tener una institución autónoma de derechos humanos y abierta a todos los temas", sostuvo.

petit-asume-inddhh

La ceremonia estuvo encabezada por la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, y la presidenta de la institución de Derechos Humanos, Mariana Motta.

También participaron legisladores de todos los partidos políticos, como los colorados Tabaré Viera y Pedro Bordaberry, Javier García del Partido Nacional, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, María Inés Obaldía.

Petiti dijo que el foco de su gestión en la Institución de Derechos Humanos estará en salud mental y tercera edad.

"La Institución ha trabajado mucho en estos temas. En todos los temas hay acumulado de documentación, investigación, trabajo, con las organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, gobierno en distintos niveles. Es una muy buena cosa tener una institución autónoma de derechos humanos y abierta a todos los temas", sostuvo.

