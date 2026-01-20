RECIBÍ EL NEWSLETTER
ARROYO VALIZAS

Pescadores de Rocha piden rápida habilitación de la pesca del camarón: "Será una buena zafra", dijeron

Rubén Veiga, uno de los pescadores, dijo a Subrayado que el precio del camarón al por mayor es de $180. "El tamaño es bueno", destacó.

zafra-camarón-rocha-verano

Rubén Veiga explicó a Subrayado que se están adelantando todas las zafras ya que el clima ha cambiado. "Todo está cambiando, ya sea la época de la corvina, el lenguado, el camarón, y es el que tiene más variaciones la captura", comentó.

Veiga señaló que ya hace seis años que el kilo de camarón cuesta entre $100 y $120, pero estima que este camarón por mayor tiene un valor de $180. "Ese sería el precio ideal, por mayor, no al menudeo", agregó.

Según indicó será una buena zafra. "La gente de la Dinara sacó muestras en toda la laguna y en el arroyo Valizas (...) he visto el tamaño del camarón y es bueno", destacó.

