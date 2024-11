Persona ausente: compañeros de Carlos Bidondo piden que se reactive el caso y exigen respuestas a la Policía

Sus compañeros dijeron a Subrayado que el hombre de 51 años salió a trabajar y nunca llegó. "No hay gran novedad, lo único que se supo fue de momento que había aparecido la mochila de él, pero no se sabe bien directamente qué tenía la mochila", comentó. Y agregó: "Tiene un padre no vidente que era 100% dependiente de él".