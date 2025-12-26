Dos muertes y más de 40 lesionados en siniestros de tránsito entre Nochebuena y Navidad

Dos personas murieron en Cerro Largo y Salto por siniestros de tránsito en rutas nacionales.

La Unidad Nacional de Seguridad Vial ( Unasev ) emitió un informe que toma datos preliminares de los siniestros ocurridos entre las 22:00 horas del 24 de diciembre y las 9:00 del jueves 25: en total hubo 43 lesionados.

Del total de lesionados, nueve casos fueron graves y 33 leves. En esas horas se produjo una de las muertes registradas, que se trató de un motociclista de 62 años en Cerro Largo.

La otra muerte ocurrió en la noche de este jueves en Salto, donde un jinete fue atropellado por un camión.

El informe de la Unasev señala que "la moto continúa siendo el vehículo con mayor participación de lesionados (20 lesionados; 46% del total)" y que "los jóvenes de 20 a 29 años presentan la mayor cantidad de lesionados, concentrando un 44% del total (19 lesionados)".

En el total de siniestros entre la noche del miércoles y la mañana del jueves, 21 conductores (24%) habían consumido alcohol.

En los siniestros con lesionados, se realizaron espirometrías en 21 conductores, de los cuales cinco habían consumido alcohol, y de estos, cuatro lo hicieron por encima de 0,8 g/l.