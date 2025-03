Persecución con sospechoso baleado: fiscal aguarda pericias y abogado del policía afirma que fue legítima defensa

La fiscal a cargo de la investigación es la de Homicidios Mirta Morales, quien dijo a Subrayado que el caso fue derivado desde Flagrancia, debido a la gravedad de la herida del joven. Sin embargo, afirmó, al momento no tiene ninguna resolución respecto a la situación del policía.

No habrá audiencia debido a que por estas horas Morales aguarda por el resultado de varias pericias, declaración de testigos y videos.

El funcionario policial está siendo representado por el abogado Pablo Pisciottano, quien afirmó a Subrayado que fue legítima defensa. "Actuó en uso de la fuerza, en consecuencia con lo que sucedía (...) Es una situación, a todas luces, justificadas. Su actuar policial lo obligaba a ello", señaló.

E informó que el policía fue lesionado por el joven. "Le sacó el casco, lo golpeó con el casco, tiene lesiones en el cuello producto de un intento de ahorcamiento. Le quiso retirar el arma, que fue el momento en que se efectuó el disparo", apuntó.

El policía "evita que le quite el arma y en el forcejeo dispara", puntualizó. "Tampoco apunta ni nada. No tenía ninguna otra opción. Y no sabía a qué parte del cuerpo iba (la bala)", dijo Pisciottano.

"El policía no debería pasar por toda esta situación. (El caso) no debería pasar a mayores porque era su función hacer eso", añadió.