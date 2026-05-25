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AVENIDA BRASIL Y ARAÚCHO

Persecución policial en Pocitos terminó en siniestro: un delincuente huyó y otro sufrió traumatismos graves

Los individuos venían siendo perseguidos por la Policía y al llegar a avenida Brasil y Araúcho chocaron contra una camioneta.

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Una persecución terminó con un siniestro de tránsito este lunes de noche en avenida Brasil y Araúcho, en Pocitos.

El incidente ocurrió entre una moto, en la que se desplazaban dos delincuentes, y una camioneta.

Información primaria indica que los individuos estaban identificados por la Policía ya que venían robando en la zona. La persecución comenzó en la rambla.

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Una testigo dijo a Subrayado que fue un susto que se llevaron todos. "Yo estaba en la puerta aprontando un pedido y cuando sentimos el choque nos arrimamos hasta la puerta y cuando quise acordar veo a uno de los delincuentes que había volado", relató.

La comerciante indicó que uno de los delincuentes huyó y el otro quedó con fracturas y fue derivado a un centro de salud.

"Estaba todo quebrado, el tipo se quería mover y todo, era un guacho", contó. Y agregó: "Justo mis compañeros se estaban por ir, de milagro se salvaron".

Según la mujer, el conductor de la camioneta dijo que estaba bien, pero nervioso.

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