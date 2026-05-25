Persecución policial en Pocitos terminó en siniestro: un delincuente huyó y otro sufrió traumatismos graves

Una persecución terminó con un siniestro de tránsito este lunes de noche en avenida Brasil y Araúcho, en Pocitos.

El incidente ocurrió entre una moto, en la que se desplazaban dos delincuentes, y una camioneta.

Información primaria indica que los individuos estaban identificados por la Policía ya que venían robando en la zona. La persecución comenzó en la rambla.

Seguí leyendo Prisión para hombre que golpeó a su madre en Tacuarembó; tenía antecedentes por violencia

Una testigo dijo a Subrayado que fue un susto que se llevaron todos. "Yo estaba en la puerta aprontando un pedido y cuando sentimos el choque nos arrimamos hasta la puerta y cuando quise acordar veo a uno de los delincuentes que había volado", relató.

La comerciante indicó que uno de los delincuentes huyó y el otro quedó con fracturas y fue derivado a un centro de salud.

"Estaba todo quebrado, el tipo se quería mover y todo, era un guacho", contó. Y agregó: "Justo mis compañeros se estaban por ir, de milagro se salvaron".

Según la mujer, el conductor de la camioneta dijo que estaba bien, pero nervioso.