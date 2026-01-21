Persecución policial en La Unión terminó con dos requeridos detenidos; los investigan por robo de vehículos

A primera hora de la tarde de este miércoles, la Policía de Montevideo detuvo a dos hombres tras una persecución que terminó en el barrio La Unión . El operativo estuvo vinculado a un robo de auto ocurrido durante la mañana, aunque el vehículo perseguido por los efectivos no fue el robado, sino un Peugeot blanco en regla.

Según información policial a la que accedió Subrayado, las cámaras de vigilancia detectaron al Peugeot blanco de forma sospechosa en Batlle y Ordóñez y Canstatt. Según observaron policías por cámaras, los ocupantes de ese vehículo habían robado un auto horas antes y lo abandonaron a dos cuadras, en la intersección de Francisco Rodrigo y Batlle y Ordóñez.

Más tarde, el Peugeot blanco volvió a ser ubicado por el sistema de videovigilancia frente al Hospital Policial. Desde allí, efectivos policiales iniciaron una persecución que finalizó en Juan Jacobo Rousseau y 21 de Abril.

Seguí leyendo Persecución a camionetas con contrabando terminó con un choque en la ciudad de Rivera y fugas; hay un imputado

Uno de los ocupantes fue detenido dentro del Peugeot, mientras que el otro intentó escapar corriendo, pero fue arrestado a unos 70 metros. La Policía informó que no se registraron personas heridas ni accidentes durante el procedimiento.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras continúan las investigaciones para determinar su participación en el robo ocurrido durante la mañana. El Peugeot blanco fue incautado.