Persecución policial en La Unión terminó con dos requeridos detenidos; los investigan por robo de vehículos

A primera hora de la tarde de este miércoles, la Policía de Montevideo detuvo a dos hombres tras una persecución que terminó en el barrio La Unión. El operativo estuvo vinculado a un robo de auto ocurrido durante la mañana, aunque el vehículo perseguido por los efectivos no fue el robado, sino un Peugeot blanco en regla.
Policías vieron como los hombres robaron y abandonaron un auto en la zona de avenida Batlle y Ordóñez. Luego escaparon en el Peugeot blanco en el que fueron detenidos.
Según información policial a la que accedió Subrayado, las cámaras de vigilancia detectaron al Peugeot blanco de forma sospechosa en Batlle y Ordóñez y Canstatt. Según observaron policías por cámaras, los ocupantes de ese vehículo habían robado un auto horas antes y lo abandonaron a dos cuadras, en la intersección de Francisco Rodrigo y Batlle y Ordóñez.
Más tarde, el Peugeot blanco volvió a ser ubicado por el sistema de videovigilancia frente al Hospital Policial. Desde allí, efectivos policiales iniciaron una persecución que finalizó en Juan Jacobo Rousseau y 21 de Abril.
Uno de los ocupantes fue detenido dentro del Peugeot, mientras que el otro intentó escapar corriendo, pero fue arrestado a unos 70 metros. La Policía informó que no se registraron personas heridas ni accidentes durante el procedimiento.
Ambos detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras continúan las investigaciones para determinar su participación en el robo ocurrido durante la mañana. El Peugeot blanco fue incautado.
