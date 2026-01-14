Persecución desde Pocitos hasta el Palacio Legislativo terminó con dos detenidos, uno requerido por fuga

Dos hombres fueron detenidos en la tarde este miércoles tras una persecución desde Pocitos hasta el Palacio Legislativo. Uno de los individuos estaba requerido por fuga y la moto en la que circulaban estaba requerida por hurto desde el pasado 23 de diciembre.

Los efectivos del Grupo PADO realizaban recorridas por 21 de Setiembre y Ellauri cuando vieron a una moto con dos ocupantes en actitud sospechosa. Al ver la presencia policial se dieron a la fuga comenzando una persecución.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó que durante la misma se realizaron varios tramos a contra mano hasta llegar a Hocquart y el Palacio Legislativo.

En ese punto, los individuos perdieron el dominio y cayeron, pero se levantaron y se dieron a la fuga a pie. La Policía los detuvo a unos metros. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2011578544720400802&partner=&hide_thread=false Persecución desde Pocitos hasta el Palacio Legislativo: hay dos detenidos y una moto incautada. Informa @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/qj0EpLnm0I — Subrayado (@Subrayado) January 14, 2026

