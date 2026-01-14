RECIBÍ EL NEWSLETTER
MOTO REQUERIDA POR HURTO

Persecución desde Pocitos hasta el Palacio Legislativo terminó con dos detenidos, uno requerido por fuga

Los motociclistas perdieron el dominio al llegar a la calle Hocquart, se dieron a la fuga, pero fueron detenidos. La moto estaba requerida por hurto desde el pasado 23 de diciembre.

moto-incautada-montevideo

Dos hombres fueron detenidos en la tarde este miércoles tras una persecución desde Pocitos hasta el Palacio Legislativo. Uno de los individuos estaba requerido por fuga y la moto en la que circulaban estaba requerida por hurto desde el pasado 23 de diciembre.

Los efectivos del Grupo PADO realizaban recorridas por 21 de Setiembre y Ellauri cuando vieron a una moto con dos ocupantes en actitud sospechosa. Al ver la presencia policial se dieron a la fuga comenzando una persecución.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó que durante la misma se realizaron varios tramos a contra mano hasta llegar a Hocquart y el Palacio Legislativo.

persecucion y tiroteo: delincuentes en moto abordaron a un conductor; en la zona encontraron vainas
Seguí leyendo

Persecución y tiroteo: delincuentes en moto abordaron a un conductor; en la zona encontraron vainas

En ese punto, los individuos perdieron el dominio y cayeron, pero se levantaron y se dieron a la fuga a pie. La Policía los detuvo a unos metros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2011578544720400802&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

Inumet emitió advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para siete departamentos
METEOROLOGIA

Inumet emitió advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para siete departamentos
INUMET

Rige una advertencia por tormentas puntualmente fuertes para dos departamentos
parque rodó

Mirá las primeras imágenes de la Caída libre y del Gusano Loco, que inauguran hoy: cada boleto sale $100
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Estados Unidos suspendió el procesamiento de visas de inmigrante a 75 países, incluido Uruguay
NUEVAS ATRACCIONES

Parque Rodó: inauguran el miércoles la torre con caída libre de 27 metros; la montaña rusa será a fin de mes o febrero

Te puede interesar

Gobierno acordó con Montecon una prórroga de 90 días para continuar la negociación por el arbitraje internacional
DEMANDA AL ESTADO URUGUAYO

Gobierno acordó con Montecon una prórroga de 90 días para continuar la negociación por el arbitraje internacional
Una mujer de 38 años murió luego de que un árbol se le cayera encima en el parque del Cerro Pan de Azúcar
INVESTIGAN EL HECHO

Una mujer de 38 años murió luego de que un árbol se le cayera encima en el parque del Cerro Pan de Azúcar
Uruguay asumió presidencia del G77 y Lubetkin habló del rol en escenario de creciente conflictividad internacional video
NACIONES UNIDAS

Uruguay asumió presidencia del G77 y Lubetkin habló del rol en "escenario de creciente conflictividad internacional"

Dejá tu comentario