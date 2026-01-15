Persecución con disparo en el Centro de Punta del Este: detienen a dos jóvenes en auto que llevaban drogas

La Policía detuvo en la madrugada de este jueves a dos jóvenes de 21 y 25 años que circulaban con drogas en su auto. Los sospechosos evadieron un control policial, fueron perseguidos, chocaron y uno de ellos fue baleado por un policía en el Centro de Punta del Este .

El procedimiento comenzó en la parada 7 de la rambla Mansa, donde la Policía Caminera realizaba un control vehicular. Este auto lo evadió y allí comenzó una persecución que se extendió varias cuadras hasta el ingreso de Gorlero, en la rotonda ubicada frente a la terminal del balneario.

La Policía señaló que el vehículo circuló a contramano e hizo varias maniobras peligrosas. Al tomar la rotonda, lo hizo también a contramano y chocó con un vehículo que circulaba de forma correcta.

La Jefatura de Maldonado indicó que el acompañante hizo un movimiento brusco, metiendo la mano debajo del asiento. Uno de los policías creyó que el sospechoso tenía un arma y, ante eso, disparó con su arma de reglamento. El proyectil le ingresó en el hombro al joven, quien fue trasladado a un centro médico, fuera de peligro, dijeron fuentes de la Policía a Subrayado.

Él y el conductor fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía. Ninguno de los dos tiene antecedentes penales.

En la escena trabajó la Policía Científica. Los efectivos les incautaron marihuana, cristales y celulares; no así un arma de fuego.

image

En el otro vehículo —el que fue chocado— circulaban una mujer y cuatro jóvenes, todos resultaron ilesos.