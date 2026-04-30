Persecución a contramano en Aguada termina con choque y los sospechosos detenidos: uno estaba requerido

Los sospechosos tienen 20 y 21 años, están detenidos.

Una persecución se inició en el mediodía de este jueves cuando la Policía observó a dos hombres en moto a contramano y pasando con la luz de un semáforo en rojo.

Los efectivos del Grupo de Intervención Rápida (GIR) siguieron a los sospechosos, que circularon a contramano y chocaron contra dos vehículos, al llegar a Paraguay esquina Fausto Aguilar (frente al Palacio de la Luz).

Tras el impacto, ambos fueron detenidos. Tienen 20 y 21 años y resultaron lesionados leves. Según supo Subrayado, uno estaba requerido desde 2025 por violencia doméstica y el otro tiene antecedentes por rapiña. Llevaban una importante suma de dinero.

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Uno de los autos chocados era de un comisario de la zona. No hubo otros lesionados.

Hay corte de tránsito por la calle Paraguay y demoras en la zona.