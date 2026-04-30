Giorgian de Arrascaeta se fracturó la clavícula este miércoles de noche en el partido de Flamengo con Estudiantes de la Plata por Copa Libertadores, cuando faltan 47 días para el debut de Uruguay en el Mundial, el 15 de junio.

Según supo Subrayado con base en fuentes médicas, una fractura de este tipo requiere un tiempo de recuperación aproximado de 8 a 12 semanas, esto es, entre dos y tres meses.

La lesión del uruguayo ocurrió en el minuto 17 al chocar con Ezequiel Piovi, de Estudiantes.

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Embed Giorgian de Arrascaeta se fracturó la clavícula y está en riesgo su participación en el Mundial.

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El golpe no fue violento, pero de acuerdo a las imágenes, la fractura se produjo al caer sobre su hombro.

De Arrascaeta se tomó el hombro con claras señales de dolor y de inmediato fue sustituido. Minutos después, en un centro de salud de La Plata, se confirmó la lesión con radiografías.

"Nos duele irnos con esa noticia de un compañero. Esperemos que logre recuperarse pronto porque está muy ilusionado con el Mundial y es un jugador valioso para su selección", dijo el golero Agustín Rossi al término del encuentro, según consigna AFP.