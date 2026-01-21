Persecución a camionetas con contrabando terminó con un choque en la ciudad de Rivera y fugas; hay un imputado

En la tarde de ayer, la policía de Rivera persiguió a cuatro camionetas que cargaban mercadería de contrabando. Tres de ellas lograron huir y la cuarta fue detenida luego de impactar contra otro auto y causarle lesiones a sus ocupantes.

“Fueron visualizadas varias camionetas que circulaban por caminos vecinales, con destino hacia el sur, proveniente de Santana (Brasil). Se dio la voz para que se detengan, se dieron a la fuga, una de ellas ingresó a la ciudad de Rivera, siendo seguida por Caminera a determinada distancia. Esa fuga impactó en una camioneta que estaba estacionada con dos ocupantes, ocasionando a uno de ellos lesiones”, detalló la fiscal de Rivera, Alejandra Dominguez.

Un hombre fue imputado por resistencia al arresto, contrabando y lesiones personales.

Domínguez se refirió también a que en la frontera seca “las personas conocen los caminos, van haciendo como un zigzag, evitando los controles”.

