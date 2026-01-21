En la tarde de ayer, la policía de Rivera persiguió a cuatro camionetas que cargaban mercadería de contrabando. Tres de ellas lograron huir y la cuarta fue detenida luego de impactar contra otro auto y causarle lesiones a sus ocupantes.
Persecución a camionetas con contrabando terminó con un choque en la ciudad de Rivera y fugas; hay un imputado
Una de las camionetas fue alcanzada, mientras que otras tres lograron huir. La fiscal Domínguez explicó el procedimiento.
“Fueron visualizadas varias camionetas que circulaban por caminos vecinales, con destino hacia el sur, proveniente de Santana (Brasil). Se dio la voz para que se detengan, se dieron a la fuga, una de ellas ingresó a la ciudad de Rivera, siendo seguida por Caminera a determinada distancia. Esa fuga impactó en una camioneta que estaba estacionada con dos ocupantes, ocasionando a uno de ellos lesiones”, detalló la fiscal de Rivera, Alejandra Dominguez.
Un hombre fue imputado por resistencia al arresto, contrabando y lesiones personales.
Contrabando con persecución y fuga: incautaron $3,5 millones en cigarrillos en una camioneta; su conductor huyó
Domínguez se refirió también a que en la frontera seca “las personas conocen los caminos, van haciendo como un zigzag, evitando los controles”.
