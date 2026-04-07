Periodista uruguaya trabaja en la NASA hace 5 años y fue la voz latina para el lanzamiento de Artemis II: así lo vivió

La periodista Noelia González es uruguaya y es, también, la voz latina de las transmisiones de la NASA . El miércoles pasado relató el despegue de la nave Orion con la misión Artemis II.

"Ya venía un trabajo en equipo de meses, pero el día del lanzamiento fue ir varias horas antes, hacer varios ensayos técnicos sobre todo. Y teníamos que estar sentados para empezar la transmisión unos 90 minutos antes de que se abriera la ventana de lanzamiento. Fue ver toda la emoción de la gente, lleno de personas", relató.

También describió la emoción de las personas cuando pasaron los cuatro astronautas en su camioneta para dirigirse a la plataforma.

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"Se vivía como un optimismo, una atmósfera de emoción y de la sensación de todos cruzando los dedos para que pase", dijo.

Respecto a la pausa de 40 minutos de este lunes, cuando los astronautas hicieron el sobrevuelo lunar y quedaron incomunicados, la periodista explicó que ya estaba estipulado y que cuando se recuperó la comunicación "se veía la gente aplaudiendo" y el mensaje de

Christina Koch sobre "qué increíble es escuchar de vuelta la tierra".

En lo personal, considera que este es "de los picos" de su carrera. "Poder estar desde este lado cubriendo algo tan popular y tan masivo", dijo.

"Me siento muy privilegiada, muy orgullosa del trabajo de mi equipo, y también en lo personal, como alguien que le apasionan estos temas, como madre, como latina, el hecho de poder estar compartiendo en tiempo real todo lo que está sucediendo en tiempo real lo que está sucediendo en esta nueva era de exploración que se va mucho más allá de lo que se ha llegado".