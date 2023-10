Pereira sobre Penadés: "Estamos ante uno de los hechos más aberrantes de la historia de la política uruguaya"

Pereira manifestó que el hecho debe merecer una autocrítica por parte de los gobernantes que dieron el apoyo al legislador sin conocer qué sucedía con esas denuncias. "Si hasta ahora habíamos guardado un silencio prudente, era por respeto a esas víctimas por el cuidado que la propia Fiscalía estaba teniendo de las víctimas, pero no es posible que no haya una condena pública y también una rectificación de aquellos que creyeron en alguien que no es posible creer", señaló.