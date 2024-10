Pereira marcó diferencias con la coalición: "No es que somos parecidos, son dos proyectos muy diferentes de país"

El FA pretende llegar a un millón de uruguayos para “conversar, intercambiar, escuchar la angustia del otro e intentar interpretarla es parte del trabajo que puede dar que te vote o puede dar que la persona se quede pensando y tal vez en esta elección no te vote. La gente no cambia mecánicamente”, indicó. Pereira dijo que más de 20.000 militantes y dirigente realizarán barriadas este domingo en todo el país con una lógica de voto a voto, hablando persona a persona. “Estamos convencidos que vamos a hacer una movilización capilar, la más grande que se haya hecho en el Frente Amplio”, expresó.

“Tenemos la fórmula más firme, la más fuerte y el candidato a presidente que puede hacer esta segunda generación de transformaciones”, indicó Pereira y refirió a atender los salarios más bajos, transformar la seguridad social, más presupuesto educativo, salud, y un mayor crecimiento del país con una mejor distribución.

Pereira respondió a las críticas desde la coalición de gobierno que indican que el Frente Amplio no tiene programa y dijo que está disponible en la página web frenteamplio.uy. A continuación, refirió a promesas incumplidas como los 136 liceos de tiempo completo, 50.000 viviendas, el boleto gratuito y habló de pérdida salarial de trabajadores. “Muchas promesas que se las llevó el viento”, sostuvo. “La gente no es tonta. Sabe muy bien cuál es la diferencia entre un gobierno que no cumplió y un gobierno que cuando llegó le cambió la vida a los uruguayos y uruguayas y este va a ser el caso de Yamandú llegando al gobierno”, agregó.

El presidente del FA también apuntó al candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado. “Hay una parte de la campaña que tiene que ver con hablar con uruguayos y uruguayas, no con Delgado. Delgado que diga lo que quiera, que piense lo que quiera, que analice lo que quiera, que utilice los adjetivos que quiera. Cómo nos pueden decir que escondemos la fórmula, si ha visitado más de 115 localidades, no la llevamos a donde Delgado quiere. Delgado que vaya a donde le parezca mejor. Fue jefe de Astesiano y no descubrió todo lo que pasaba en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva y en esas manos queremos dejar el país”, sostuvo.

El Frente Amplio prepara el acto final de cierre de la campaña en las inmediaciones del Velódromo Municipal. Pereira estimó que será “muy grande, muy participativo”.