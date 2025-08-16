Pereira sobre enfrentamiento de Viera y Da Silva: "Decirle puto de mierda a un senador es imperdonable"

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira consultado por el incidente verbal que se dio entre los senadores Nicolás Viera del Frente Amplio y Sebastián Da Silva del Partido Nacional, opinó que el comportamiento del senador nacionalista se reitera y la agresión hacia su par de izquierda cruzó todos los límites.

"Cruzó todos los límites. No es la primera vez que lo hace. Te puede pasar un senador en un momento tengo un momento de molestia, de exaltación, pero cuando es permanente, cuando le agravios es permanente, cuando el insulto a Mujica es permanente (...) son insultos a líderes del Frente Amplio, esos límites en el Uruguay no se cruzan, esos límites en Uruguay son imperdonables. Decirle puto de mierda a un senador es imperdonable" dijo Pereira.

El cruce se dio esta semana en la interpelación al ministro de Ganadería Alfredo Fratti que terminó de forma abrupta tras estos hechos.

El momento más duro ocurrió cuando Viera dijo que había “intereses cruzados” en el senador Da Silva, miembro interpelante del ministro Fratti por la compra del campo María Dolores en Florida para el Instituto Nacional de Colonización.

“Seguramente algún amigo de Da Silva, de su sindicato inmobiliario rural, debe haber perdido alguna comisión y eso también es parte de los intereses cruzados que este Parlamento tiene para discutir”, dijo el senador Viera (MPP).

“Todas esas barbaridades que por suerte me está mirando acá a pocos metros, es lo que dice el senador que le recomendó a una cantidad enorme de uruguayos que invirtieran en Conexión Ganadera”.

En es momento Da Silva lo interrumpe: “No sea atrevido”, le dice a Viera.

Y Viera responde: “No soy atrevido, vaya y se sienta allá”.

Da Silva: “Este”, y le muestra el dedo mayor en un gesto ofensivo.

Viera: “Es el mismo senador que anduvo micrófono por micrófono recomendándole a los uruguayos que era un excelente negocio invertir en Conexión Ganadera. Todos con la Ferrari ruedas para arriba. Así quedaron. Así quedaron”.

Da Silva: “No sea atrevido”.

Viera: “Además de ser parte de la mayor estafa a los uruguayos que ha dado el país como es Conexión Ganadera”.

Da Silva: “Eso no se lo permito. No me agravie de esa forma”.

Viera: “Anótese y me contesta. Ese dedo a mi no me lo pone. Váyase. Es un atrevido”.

En ese momento Da Silva se aleja y grita: "Puto de mierda".

Fernando Pereira dijo esta tarde que se deben de mantener las condiciones de convivencia civilizada dentro del Parlamento basado en el respeto entre los senadores.