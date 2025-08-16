Cosse sobre seguridad "hay que atender las causas, hay que responder a los momentos y hay que prever para futuro"

La bancada del Frente amplio se reunió este sábado en la Huella de Seregni para analizar el presupuesto que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento y la gestión del gobierno en los primeros seis meses del año.

La vicepresidenta de la república Carolina Cosse destacó los logros del gobierno en estos primeros meses de gestión y consideró que hay temas urgentes para la ciudadanía que no deben tratarse a las apuradas.

“Hay temas urgentes en la ciudadanía y eso lo tenemos que atender, pero que sean urgentes, no quiere decir que los tratemos a las apuradas. Hay que tratarlos con la seriedad que se merecen, y hay que resolver una cantidad de temas de la ciudadanía, que no son nuevos en Uruguay, a eso me refiero con la reflexión profunda”.

Puso como ejemplo el bono escolar que se entregó antes de julio “una de las cosas que se mencionan en la reunión es que julio estadísticamente es el mes donde más alumnos caen, es un mes problemático de abandono de la educación y este bono no resuelve ese tema, pero ayudó mucho () entonces ese tipo de cosas Tenemos que irlas manejando con la ciudadanía”.

Cosse también se refirió al tema seguridad y dijo que el gobierno está trabajando en la implementación de medidas y acciones. En ese sentido señaló que es una problemática que requiere un análisis muy amplio para lograr resultados a futuro.