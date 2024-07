Pereira sobre el plebiscito y fórmula del FA: "Hay una visión y una compañera que todavía no se ha pronunciado"

Los candidatos a presidente y vice, Yamandú Orsi y Carolina Cosse , se reunieron este jueves con el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio, para dialogar sobre el diagrama de la campaña rumbo a octubre. Al finalizar, el presidente del partido, Fernando Pereira , habló sobre el plebiscito del sistema previsional y respondió a cuestionamientos respecto a que Carolina Cosse no ha marcado una posición, aunque sí firmó, y que Yamandú Orsi es partidario del diálogo social que propone el Frente Amplio. “Hay una visión y una compañera que todavía no se ha pronunciado”, dijo Pereira.

Explicó que la decisión del plebiscito fue del PIT-CNT y no del FA. “En el FA conviven más de una posición con respecto al tema, como en el Partido Nacional convivían posiciones por la campaña Vivir sin miedo”. dijo.

En ese sentido, resaltó que el objetivo es "ganar en octubre” y por eso trabajarán enfocados en "elegir el presidente" y no en la campaña del plebiscito.

Sobre la campaña para las elecciones nacionales, dijo que habrá una gira por todos los departamentos del FA. Luego va a empezar una gira de la fórmula y se implementará el plan "El FA te escucha".

También fue consultado sobre la renuncia de la exfiscal Gabriela Fossati al Partido Nacional en respuesta a la elección de Valeria Ripoll, exsindicalista, como candidata a vice.

“Se tienen que arreglar ellos. Tienen muchos problemas yo no los puedo resolver. Yo dirijo el FA, supongo que es un problema más para Macarena Rubio", dijo. "No subestimo la inteligencia de Valeria Ripoll, milité con ella mucho tiempo. No subestimo la inteligencia de las mujeres en la política. Los dirigentes sindicales tienen muchos años de formación en economía, en derecho, en historia. No hay que subestimarla en absoluto. El FA tiene que tener el respeto que tiene que tener por alguien que fue elegida como candidata a la vicepresidencia y no va a encontrar en nosotros palabras negativas”, remarcó.