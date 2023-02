Pereira tras denuncia de Fossati: "No hay que victimizarse ni sentir que uno no puede ser sujeto a críticas"

“Nuestro partido cree que hay acciones que son inexplicables y que la fiscal tenía que explicar. Algunas aparentemente las explicó hoy y otras siguen sin explicar”, continuó el presidente del FA.

En ese sentido, Pereira se preguntó “por qué se cerró un juicio abreviado cuando los principales especialistas están cuestionando esta forma de acceder, aunque dicen que tiene derecho. Tendría que explicar por qué no avanzó un poco más para saber cuál era el tipo de involucramiento que tenía Astesiano en el tema de los pasaportes rusos”.

Según Pereira, “podría haberlo investigado. Tenía más tiempo. De acuerdo a lo que dice el fiscal (de Corte) Juan Gómez tenía recursos. Estas son las preguntas que nosotros hemos formulado”.

“No me doy cuenta dónde la pude haber ofendido, pero las personas se pueden sentir ofendidas. Yo no la quise ofender ni objetivamente ni subjetivamente”, indicó.

Pereira aseguró que se sintió ofendido por las expresiones del presidente Luis Lacalle Pou sobre sus opiniones del caso Astesiano y lo consideró parte de la actividad política. “Decirle eso al presidente de un partido político no es acaso ofensivo. Eso implica que voy a presentarme a Fiscalía. No. Es su opinión. Yo sé que es una opinión equivocada, es una opinión de un presidente que se ha sentido acorralado durante mucho tiempo por un caso de corrupción que le explotó en el mismo seno de la Presidencia de la República”.

“Entonces, no hay que victimizarse ni sentir que uno no puede ser sujeto a críticas ni la fiscal puede sentir que no puede ser sujeta a críticas. Va a ser sujeta a críticas porque es una persona igual que yo, públicamente expuesta”, subrayó.

Al ser consultado sobre un eventual pedido de disculpas, Pereira dijo que “si la frase es que soy crítico con las acciones de la Fiscalía en el caso Astesiano, es crítica mi fuerza política, es crítico más de medio Uruguay, es crítica una parte de la academia muy importante, son críticos buena parte de los penalistas. A cuántos nos van a llevar a Fiscalía”, se preguntó.

“La política no se judicializa. Lo que está claro es que al Frente Amplio no le pone una mordaza ni lo hace callar ninguna denuncia de ninguna fiscal, por importante que esta sea, ni ningún hombre del gobierno por importante que él se crea, ni el presidente de la República, aunque para eso insinúe que me pagan para esta tarea, que obviamente no es así”, remarcó.