Pereira calificó de "irrespetuosas" expresiones de Lacalle sobre Orsi: "Al presidente no lo arrastra nadie", afirmó

La Mesa Política del Frente Amplio (FA) recibió este lunes al prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz , para conocer detalles de la denuncia del Poder Ejecutivo en Fiscalía por la garantía que ofreció la empresa Cardama en el marco del contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas, ante "fuertes indicios" de "estafa o fraude" al Estado uruguayo.

El presidente del FA, Fernando Pereira, expresó preocupación por lo sucedido en torno a la garantía presentada por Cardama. La garantía "es floja, es de papel, es inexistente. Ya, a esta altura, Cardama dice que es inexistente y ya era inexistente cuando se entregó", afirmó. "Una garantía que a todas luces no se debería haber aceptado", agregó.

Pereira aseguró que la preocupación por la garantía de Cardama la debería tener no solo el Frente Amplio y el Gobierno, sino el resto de los partidos políticos, "porque si un privado presentó una garantía de un banco en donde hay una inmobiliaria, estamos ante una estafa, estamos ante la intención de colocarle un problema al Estado uruguayo, de engañarlo", sostuvo. "Y si alguien quiere engañar al Estado uruguayo, los partidos políticos uruguayos tienen que defender al Estado uruguayo", acotó.

Apuntó a falta de controles del gobierno anterior e instó a "tomar las cosas con tranquilidad". "Nosotros no vamos a permitir desde el Frente Amplio ni que se ofenda al presidente de la República ni que se lo trate de manera poco adecuada", enfatizó. Al ser consultado sobre las expresiones del expresidente Luis Lacalle Pou, Pereira las calificó como "irrespetuosas" y aseguró que "en este país nadie tironea al presidente hacia ningún lugar. El presidente es el primer mandatario, es el que resuelve y resolvió a todas luces bien".

"No sé por qué intervino Lacalle en esta discusión, pero por algo lo hace. Lo que sí sé es que es irrespetuoso decir que es politiquita, esto no lo dijo Lacalle, es irrespetuoso decir que lo arrastran, porque al presidente de la República no lo arrastra nadie ni del Frente Amplio ni mucho menos del Partido Nacional, porque hay que ser sensatos, estábamos ante una estafa", indicó.

Pereira sostuvo que la actual administración de Orsi continuó con los pagos "porque cumple los contratos" y que al controlar la garantía detectó las presuntas irregularidades y resolvió realizar la denuncia.