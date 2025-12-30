Robaron en una escuela rural en la localidad de Pampa, en el departamento de Tacuarembó, pero antes de retirarse los delincuentes dejaron un mensaje en el pizarrón.
"Perdone": robaron en una escuela rural en Tacuarembó y dejaron un mensaje en el pizarrón
La escuela, ubicada a metros de la ruta 5 en Tacuarembó, fue escenario de varios robos en el último tiempo.
"Perdone. Pasamos por acá con el auto y nos quedamos sin nafta, por eso le robamos", escribieron. La denuncia fue radicada el 24 de diciembre.
Los delincuentes se llevaron una cámara de seguridad, artículos de limpieza, algunos alimentos y útiles escolares. Además, dañaron una puerta.
Seguí leyendo
Arresto ciudadano en minimercado de estación de servicio; trabajadores retuvieron a delincuente que entró a robar
La Escuela 101 está ubicada a metros de la ruta 5 y allí hubo múltiples hurtos en el último tiempo, informó el corresponsal de Subrayado en Tacuarembó, German Capelli.
Ahora, las autoridades prevén reforzar las aberturas y colocar más elementos de videovigilancia.
Temas de la nota
Lo más visto
PRONÓSTICO DEL TIEMPO
Nubel Cisneros confirmó que el 31 y el 1° no habrá lluvias y anunció un enero con altas temperaturas y ausencia de precipitaciones
NUEVAS TARIFAS
Ursea publicó precios de referencia de combustibles; Poder Ejecutivo deberá resolver las tarifas para enero y febrero
Quedó filmado
"¡Perdiste!": policías detuvieron in fraganti a un rapiñero armado en el Prado
CONFERENCIA EN EL MEF
Oddone: "Este cambio era una recomendación formulada por los servicios técnicos del MEF desde 2019"
Sociedad
Dejá tu comentario