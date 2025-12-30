RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN LA LOCALIDAD DE PAMPA

"Perdone": robaron en una escuela rural en Tacuarembó y dejaron un mensaje en el pizarrón

La escuela, ubicada a metros de la ruta 5 en Tacuarembó, fue escenario de varios robos en el último tiempo.

Robaron en una escuela rural en la localidad de Pampa, en el departamento de Tacuarembó, pero antes de retirarse los delincuentes dejaron un mensaje en el pizarrón.

"Perdone. Pasamos por acá con el auto y nos quedamos sin nafta, por eso le robamos", escribieron. La denuncia fue radicada el 24 de diciembre.

Los delincuentes se llevaron una cámara de seguridad, artículos de limpieza, algunos alimentos y útiles escolares. Además, dañaron una puerta.

La Escuela 101 está ubicada a metros de la ruta 5 y allí hubo múltiples hurtos en el último tiempo, informó el corresponsal de Subrayado en Tacuarembó, German Capelli.

Ahora, las autoridades prevén reforzar las aberturas y colocar más elementos de videovigilancia.

