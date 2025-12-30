"Perdone": robaron en una escuela rural en Tacuarembó y dejaron un mensaje en el pizarrón

Robaron en una escuela rural en la localidad de Pampa, en el departamento de Tacuarembó , pero antes de retirarse los delincuentes dejaron un mensaje en el pizarrón.

"Perdone. Pasamos por acá con el auto y nos quedamos sin nafta, por eso le robamos", escribieron. La denuncia fue radicada el 24 de diciembre.

Los delincuentes se llevaron una cámara de seguridad, artículos de limpieza, algunos alimentos y útiles escolares. Además, dañaron una puerta.

Seguí leyendo Arresto ciudadano en minimercado de estación de servicio; trabajadores retuvieron a delincuente que entró a robar

La Escuela 101 está ubicada a metros de la ruta 5 y allí hubo múltiples hurtos en el último tiempo, informó el corresponsal de Subrayado en Tacuarembó, German Capelli.

Ahora, las autoridades prevén reforzar las aberturas y colocar más elementos de videovigilancia.