Uruguay vuelve a los Juegos Olímpicos de Invierno tras 28 años: Nicolás Pirozzi desfiló en la ceremonia inaugural

Uruguay volvió a estar presente en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se realizó este viernes en el Estadio San Siro de Milán. El encargado de desfilar con la bandera fue Nicolás Pirozzi , único deportista uruguayo en la competencia y representante del país en Milán–Cortina 2026.

Pirozzi, de 22 años, fue uno de los últimos atletas en ingresar al estadio en una noche marcada por las bajas temperaturas. El esquiador competirá en esquí alpino, en las modalidades de gigante y eslalon, disciplinas que consisten en descensos de montaña donde gana quien registra el mejor tiempo hasta la línea de llegada.

Los Juegos Olímpicos de Invierno se desarrollan del viernes 6 al 22 de febrero en las ciudades italianas de Milán y Cortina d’Ampezzo. La actividad comenzó días atrás con las competencias de curling, aunque la ceremonia inaugural tuvo lugar este viernes.

#JuegosOlímpicosInvierno Nicolás Pirozzi desfiló representando a Uruguay en la ceremonia inaugural de los #JJOO en Livignio.



‼️ Hace 28 años no se daba, mira la historia de nuestro deportista‼️

La participación de Pirozzi marca el regreso de Uruguay a los Juegos Olímpicos de Invierno luego de 28 años. La única presencia anterior del país en este evento había sido en 1998, cuando Gabriel Hottegindre compitió en Nagano, también en esquí alpino, en la modalidad de eslalon.

¡URUGUAY VUELVE!



Nicolás Pirozzi competirá en esquí alpino y así la delegación uruguaya regresa a los #JuegosOlímpicos de Invierno después de 28 años. #CeremoniaDeApertura #MilanoCortina2026

El calendario de competencias del uruguayo comenzará el sábado 14 de febrero, cuando debutará en el eslalon gigante. La primera manga será a las 2:00 de Uruguay y la segunda a las 5:30. Su segunda prueba será el lunes 16 de febrero, cuando disputará el eslalon, nuevamente a las 2:00, con la segunda bajada prevista para las 5:30.

El jueves 12 de febrero, en plena competencia, Nicolás Pirozzi cumplirá 23 años durante su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno.