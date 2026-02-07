RECIBÍ EL NEWSLETTER
Será el único competidor uruguayo

Uruguay vuelve a los Juegos Olímpicos de Invierno tras 28 años: Nicolás Pirozzi desfiló en la ceremonia inaugural

El esquiador es el único representante de Uruguay en Milán–Cortina 2026 y competirá en las pruebas de gigante y eslalon. Es el regreso del país a esta cita tras 28 años.

Captura de video. Transmisión oficial de Juegos Olímpicos.

Uruguay volvió a estar presente en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se realizó este viernes en el Estadio San Siro de Milán. El encargado de desfilar con la bandera fue Nicolás Pirozzi, único deportista uruguayo en la competencia y representante del país en Milán–Cortina 2026.

Pirozzi, de 22 años, fue uno de los últimos atletas en ingresar al estadio en una noche marcada por las bajas temperaturas. El esquiador competirá en esquí alpino, en las modalidades de gigante y eslalon, disciplinas que consisten en descensos de montaña donde gana quien registra el mejor tiempo hasta la línea de llegada.

Los Juegos Olímpicos de Invierno se desarrollan del viernes 6 al 22 de febrero en las ciudades italianas de Milán y Cortina d’Ampezzo. La actividad comenzó días atrás con las competencias de curling, aunque la ceremonia inaugural tuvo lugar este viernes.

Foto: AFP.
Uruguay pidió cooperación al FMI para mejorar las prácticas fiscales
La participación de Pirozzi marca el regreso de Uruguay a los Juegos Olímpicos de Invierno luego de 28 años. La única presencia anterior del país en este evento había sido en 1998, cuando Gabriel Hottegindre compitió en Nagano, también en esquí alpino, en la modalidad de eslalon.

El calendario de competencias del uruguayo comenzará el sábado 14 de febrero, cuando debutará en el eslalon gigante. La primera manga será a las 2:00 de Uruguay y la segunda a las 5:30. Su segunda prueba será el lunes 16 de febrero, cuando disputará el eslalon, nuevamente a las 2:00, con la segunda bajada prevista para las 5:30.

El jueves 12 de febrero, en plena competencia, Nicolás Pirozzi cumplirá 23 años durante su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno.

