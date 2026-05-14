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Estafas virtuales son cada vez más y cuentan con mayor sofisticación en Uruguay

Las estafas realizadas a través de medios digitales constituyen una preocupación creciente para las autoridades en Uruguay. Todos coinciden es que se trata de un delito silencioso y en auge.

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Las estafas virtuales en Uruguay son cada vez más y cuentan con mayor sofisticación.

Los entendidos en la materia indican que la pandemia de covid-19 marcó un punto de inflexión, debido a que aceleró el uso del comercio digital a través de dispositivos electrónicos.

Además, perseguir a estos delincuentes plantea un problema. Los delitos realizados a través de medios digitales no reconocen fronteras, lo que permite operar desde cualquier punto del país e incluso desde el extranjero.

Aves nativas incautadas. Fotos: Ministerio del Interior. 
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Más de 30 aves nativas que iban a ser comercializadas de forma ilegal fueron rescatadas y liberadas en Lavalleja

Recomendaciones a tener en cuenta: evita fraudes, protege tu información online.

Desconfía de precios demasiado bajos: descuentos excesivos o poco habituales pueden ser una señal de estafa.

Verifica el perfil del vendedor: antes de reservar o comprar, asegúrate de que sea una fuente confiable.

No compartas tus datos personales, ni códigos de verificación, ni datos bancarios, ni foto de documentos personales.

Cuidado con los links sospechosos: no hagas clics en enlaces no verificados, incluso si parecen promociones o reservas.

No caigas en trampas por mail o por mensajes. Si te piden pagos urgentes o verificar información, ingresa directamente a una web oficial.

Evita hacer trámites sensibles en redes Wi-Fi de uso común: no uses Wi-Fi abierta en hoteles, aeropuertos o bares para acceder a tu cuenta bancaria o realizar transferencias bancarias. Evita en esas redes usar contraseñas importantes.

¿Sufriste un fraude? actúa rápido.

Contacta inmediatamente a tu banca para bloquear la cuenta y denuncia en cualquier seccional policial el incidente. Unidad de Cibercrimen: 2030 4625.

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