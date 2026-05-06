RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANELONES

Percovich tras bala perdida: "Lo que impacta es que vos te sentís muy seguro en tu casa y estas cosas pueden pasar"

La dramaturga y exdirectora de Cultura de la Intendencia de Montevideo también se refirió a la inseguridad en la zona donde están "las viejas vías de AFE" y la necesidad de mantenimiento.

percovich-bala-perdida

Mariana Percovich, dramaturga y exdirectora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, denunció que una bala perdida ingresó a su casa pasadas las 11:00 de la noche del martes en Pando, Canelones.

"Estábamos en mi casa, en el dormitorio, con mi esposa, y sentimos un golpe seco, y luego ruido de vidrios y vinimos y vimos que nos había entrado un proyectil. Después vimos el casquillo. Inmediatamente llamamos a la empresa de seguridad que tenemos, a la Policía. Vino Científica y nos dijo que era una bala de calibre alto que había atravesado persiana, vidrio y rebotó contra la cortina", relató Percovich en nota con Subrayado, y agregó: "Por suerte acá no había nadie".

"Fue una desgracia con suerte, pero creo que también es un síntoma de algo que está pasando en todo el país, pero en particular acá en Pando", señaló.

Foto cedida a Subrayado. El proyectil quedó en el suelo de la casa de Mariana Percovich.
Seguí leyendo

Una bala perdida ingresó a la casa de Mariana Percovich: atravesó persiana, vidrio y una cortina pesada

Además, se refirió a la zona donde vive, cerca de la "vía vieja de AFE", por la que pasa "algún tren cada tanto" y está sin mantenimiento ni iluminación ni limpieza, lo que para ella "atrae" los hechos de violencia.

"Lo que impacta es que vos te sentís muy seguro en tu casa y estas cosas pueden pasar. Y sé que hay gente que está viviendo todo el tiempo alrededor de esta violencia", sostuvo.

Indicó además que en esa zona de las vías de Pando también les preocupan los incendios que se generan en verano y que ya ha habido "alerta" de la inseguridad, en ese sentido, dijo que es importante para que "tanto el Ministerio del Interior, como la Intendencia, como el Municipio, como AFE vean cómo atender algo que nos impacta a muchos vecinos y vecinas, y como hablábamos fuera de micrófono, en todo el país, en todas las zonas de vías de AFE abandonadas, son un problema de seguridad".

"Es algo que nos tocó y que le puede tocar a cualquier familia", dijo.

INSEGURIDAD PANDO

Temas de la nota

Lo más visto

Aduanas incautó nueve vehículos extranjeros de alta gama que circulaban en infracción al régimen de turistas
PLAZO MÁXIMO DE 90 DÍAS

Aduanas incautó nueve vehículos extranjeros de alta gama que circulaban en infracción al régimen de turistas
"ARQUITECTURA DEFENSIVA"

Polémica por rejas colocadas para evitar ocupación en ochavas; norma que prohíbe "elementos hostiles" no fue reglamentada
SORIANO

Murió en Dolores un adolescente que tenía problemas de salud por secuelas de lesiones en el tornado de 2016
EN PAYSANDÚ

Niño de 8 años falleció tras volcar el auto en el que iba con su padre, que quedó detenido y declarar el miércoles
HASTA 20:45 HORAS

Inumet emitió una doble advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente fuertes

Te puede interesar

Dos hombres fueron condenados por el atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero
DIEZ IMPUTADOS Y CONDENADOS

Dos hombres fueron condenados por el atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero
Neerlandeses vinculados a brote de hantavirus en crucero viajaron por Chile, Uruguay y Argentina antes de embarcar
tres pasajeros murieron

Neerlandeses vinculados a brote de hantavirus en crucero viajaron por Chile, Uruguay y Argentina antes de embarcar
Asamblea de Adeom aprobó el convenio colectivo con la IMM y levanta el paro desde las 11 horas del jueves
NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Asamblea de Adeom aprobó el convenio colectivo con la IMM y levanta el paro desde las 11 horas del jueves

Dejá tu comentario