Percovich tras bala perdida: "Lo que impacta es que vos te sentís muy seguro en tu casa y estas cosas pueden pasar"

Mariana Percovich, dramaturga y exdirectora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, denunció que una bala perdida ingresó a su casa pasadas las 11:00 de la noche del martes en Pando, Canelones.

"Estábamos en mi casa, en el dormitorio, con mi esposa, y sentimos un golpe seco, y luego ruido de vidrios y vinimos y vimos que nos había entrado un proyectil. Después vimos el casquillo. Inmediatamente llamamos a la empresa de seguridad que tenemos, a la Policía. Vino Científica y nos dijo que era una bala de calibre alto que había atravesado persiana, vidrio y rebotó contra la cortina", relató Percovich en nota con Subrayado, y agregó: "Por suerte acá no había nadie".

"Fue una desgracia con suerte, pero creo que también es un síntoma de algo que está pasando en todo el país, pero en particular acá en Pando", señaló.

Además, se refirió a la zona donde vive, cerca de la "vía vieja de AFE", por la que pasa "algún tren cada tanto" y está sin mantenimiento ni iluminación ni limpieza, lo que para ella "atrae" los hechos de violencia.

"Lo que impacta es que vos te sentís muy seguro en tu casa y estas cosas pueden pasar. Y sé que hay gente que está viviendo todo el tiempo alrededor de esta violencia", sostuvo.

Indicó además que en esa zona de las vías de Pando también les preocupan los incendios que se generan en verano y que ya ha habido "alerta" de la inseguridad, en ese sentido, dijo que es importante para que "tanto el Ministerio del Interior, como la Intendencia, como el Municipio, como AFE vean cómo atender algo que nos impacta a muchos vecinos y vecinas, y como hablábamos fuera de micrófono, en todo el país, en todas las zonas de vías de AFE abandonadas, son un problema de seguridad".

"Es algo que nos tocó y que le puede tocar a cualquier familia", dijo.